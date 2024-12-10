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الفارس الدولي محمد عبد المنعم: أمتلك خطة لريادة رياضة قوة التحمل في مصر - أخبار كلمتك

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الفارس الدولي محمد عبد المنعم: أمتلك خطة لريادة رياضة قوة التحمل في مصر - أخبار كلمتك

الفارس الدولي محمد عبد المنعم: أمتلك خطة لريادة رياضة قوة التحمل في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:15 مساءً - أكد محمد عبد المنعم الفارس الدولي آمالا كبيرة على تحقيق حلمه في زيادة الممارسين لرياضة قوة التحمل.

وجدد محمد عبدالمنعم تأكيده خلال تصريحات صحفية، بأن مصر تمتلك كل الإمكانيات لتعتلي منصة التتويج في هذه الرياضة.

وشدد عبدالمنعم، على أن هذه الرياضة تحتاج إلى تكاتف الجميع، خاصة من مجلس إدارة اتحاد الفروسية.


وأوضح محمد عبدالمنعم، أنه يضع خبراته  من خلال ممارسته لـرياضة الفروسية خارج مصر سواء كلاعب أو مدرب لخدمة وطننا الحبيب.
 

وقال محمد عبد المنعم، إن مصر لا بد أن تصبح الدولة الأولى في هذه الرياضة، وبالتأكيد كل ذلك يتحقق من خلال شباب مصر الواعد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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