الرياضة - 06:56 - «الأرصاد» تحذر من ظاهرة خطيرة صباح الأربعاء والخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - شبورة مائية.. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون شبورة مائية كثيفة صباحا «قد تصل لحد الضباب أحيانا»، يومي الأربعاء 11 ديسمبر والخميس 12 ديسمبر 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، انتشار الشبورة المائية، من الساعة 3 صباحا إلى الساعة 8 صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

ووجهت هيئة الأرصاد، باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

حالة الطقس غدا الأربعاء

وأشارت «الأرصاد» إلى استمرار الطقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.