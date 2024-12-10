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الرياضة - 06:56 - «الأرصاد» تحذر من ظاهرة خطيرة صباح الأربعاء والخميس - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:56 - «الأرصاد» تحذر من ظاهرة خطيرة صباح الأربعاء والخميس - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:56 - «الأرصاد» تحذر من ظاهرة خطيرة صباح الأربعاء والخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - شبورة مائية.. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون شبورة مائية كثيفة صباحا «قد تصل لحد الضباب أحيانا»، يومي الأربعاء 11 ديسمبر والخميس 12 ديسمبر 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، انتشار الشبورة المائية، من الساعة 3 صباحا إلى الساعة 8 صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

ووجهت هيئة الأرصاد، باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية

حالة الطقس غدا الأربعاء

وأشارت «الأرصاد» إلى استمرار الطقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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