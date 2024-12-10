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الرياضة - 06:56 - مشاهدة مباراة ليفربول وجيرونا بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:56 - مشاهدة مباراة ليفربول وجيرونا بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:56 - مشاهدة مباراة ليفربول وجيرونا بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - بث مباشر مباراة ليفربول وجيرونا اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، حيث يستضيف فريق جيرونا الإسباني، نظيره ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، على ملعب "إستادي مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025.

مشاهدة مباراة ليفربول وجيرونا في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

تعول أحلام الجماهير وسلوت كثيرًا على محمد صلاح في مباريات ليفربول الموسم الحالي، حيث ساهم الدولي المصري بأهدافه وتمريراته الحاسمة بنسبة تصل لـ 72.4% من إجمالي أهداف الريدز تحت قيادته، بحسب تقرير نشره موقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويظهر محمد صلاح لمستويات مميزة مع ليفربول خلال الموسم الجاري، إذ أحرز 15 هدفا في مختلف المسابقات، وقدم 12 تمريرة حاسمة، في 21 مباراة خاضها حتى الآن، ورفع رصيده التهديفي إلى 13 هدفًا في المركز الأول بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، متساويًا مع النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

يحتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات بواقع خمس انتصارات دون فقدانه لأي نقاط، بينما يتواجد جيرونا في المركز الـ 30 في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بواقع انتصار وحيد وأربع هزائم.

كما يتربع ليفربول على عرش صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بفارق 4 نقاط عن تشيلسي "الوصيف"، ويملك مواجهة مؤجلة أمام إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، التي كان من المقرر إقامتها على ملعب "جوديسون بارك"، في الجولة 15، وتم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية ووجود عاصفة ثلجية قاسية.

بث مباشر مباراة ليفربول وجيرونا في دوري أبطال أوروبا

يقدم موقع "الأسبوع" بث مباشر مباراة ليفربول ضد جيرونا، حيث تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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