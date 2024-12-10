عاجل:الحو ثيين يعلنون تنفيذ عملية نوعية - أخبار كلمتك

عاجل:الحو ثيين يعلنون تنفيذ عملية نوعية - أخبار كلمتك

علي ناصر محمد في الأزهر الشريف لحضور مناقشة رسالة د/هزم - أخبار كلمتك

علي ناصر محمد في الأزهر الشريف لحضور مناقشة رسالة د/هزم - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يدمر الأسطول البحري السوري ويضرب قدراته الاستراتيجية - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يدمر الأسطول البحري السوري ويضرب قدراته الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - بينهم عريس.. مفاجآت بشأن ضحايا عقار العباسية المنهار (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - بينهم عريس.. مفاجآت بشأن ضحايا عقار العباسية المنهار (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - وفد إسرائيلي يزور مصر للوصول إلى تهدئة في غزة ومتابعة تدهور الأوضاع بالمنطقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - وفد إسرائيلي يزور مصر للوصول إلى تهدئة في غزة ومتابعة تدهور الأوضاع بالمنطقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لا نقبل تدخلات خارجية تمس السيادة السورية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لا نقبل تدخلات خارجية تمس السيادة السورية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: هناك توافق مع الدنمارك والنرويج بشأن قضايا المنطقة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: هناك توافق مع الدنمارك والنرويج بشأن قضايا المنطقة - أخبار كلمتك

إيمان العاصي: أختار أدواري بعناية بعد نجاح مسلسل برغم القانون - أخبار كلمتك

إيمان العاصي: أختار أدواري بعناية بعد نجاح مسلسل برغم القانون - أخبار كلمتك

لحظة وصول الرئيس السيسي إلى أيرلندا في ختام جولته الأوروبية (صور) - أخبار كلمتك

لحظة وصول الرئيس السيسي إلى أيرلندا في ختام جولته الأوروبية (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

قبل مواجهة الأهلي، هل ينضم نيمار لـ ميسي وسواريز في إنترميامي؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قبل مواجهة الأهلي، هل ينضم نيمار لـ ميسي وسواريز في إنترميامي؟ - أخبار كلمتك

قبل مواجهة الأهلي، هل ينضم نيمار لـ ميسي وسواريز في إنترميامي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:55 مساءً - كشف خورخي ماس، المدير العام لإنتر ميامي موقف فريقه من ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي قبل كأس العالم للأندية.

ويتواجد إنتر ميامي في المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية رفقة الأهلي وبورتو البرتغالي وفلامنجو البرازيلي.

 

موقف نيمار من الانضمام لإنتر ميامي

 

وقال ماس في تصريحات أبرزها راديو "مونت كارلو" الفرنسي: "الكلمة الأساسية هي أن ذلك ممكن إذا أصبح متاحا، هو في الوقت الحالي لاعب في الهلال، لقد قلت دائما نحن نطمح لضم لاعبين رائعين".


وأضاف: "لدينا الكثير من القيود في القوى العاملة، لكننا نمتلك القدرة على ضم اللاعبين".

وتابع حديثه: "نحن طموحون للغاية، فإذا سنحت الفرصة لضم لاعب بحجم نيمار فلن نتردد في ذلك، الأمر لا يقتصر علينا فقط، فهو يعتمد على اللاعب أيضا، لكننا نرغب في بناء فريق عظيم".

وشدد ماس على الاستعداد لتحقيق حلم الجمع بين الثلاثي نيمار وسواريز وميسي في إنتر ميامي بعد فترة ذهبية في برشلونة.

وسبق وأن لعب الثلاثي رفقة برشلونة لمدة 3 سنوات، ونجح في تحقيق الكثير من الألقاب المحلية والقارية، وتكوين شراكة هجومية لا تنسى، قبل أن يرحل نيمار صوب باريس سان جيرمان في صيف 2017.

وينتهي عقد نيمار مع الهلال في الصيف المقبل، وسط تقارير تشير إلى رغبة "الزعيم" في تجديد عقده لمدة موسم آخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي بالزي الرسمي اليوم قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق