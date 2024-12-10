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الأهلي ينتظر، موعد مباراة باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو بكأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

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الأهلي ينتظر، موعد مباراة باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو بكأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الأهلي ينتظر، موعد مباراة باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو بكأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:35 مساءً - تتجه الأنظار نحو مباراة بوتافوجو البرازيلي مع باتشوكا المكسيكي على ملعب "974" في العاصمة القطرية الدوحة في ربع نهائي كأس أبطال القارات للأندية "كأس إنتر كونتيننتال" 2024، التي تستضيف قطر.

 

باتشوكا المكسيكي بطل دوري أبطال كونكاكاف (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) مع بوتافوجو البرازيلي، المتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس (دوري أبطال أمريكا الجنوبية)، في مباراة نارية يتأهل الفائز منها لمواجهة الأهلي بالدور قبل النهائي لكأس إنتر كونتيننتال


وأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تلك المباراة لقب الديربي الأمريكي، حيث قام بتقسيم مباريات البطولة إلى بطولات مصغرة، ففاز الأهلي بلقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، بعد تغلبه على العين الإماراتي (3-0)، في القاهرة أواخر أكتوبر الماضي.

 مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

موعد مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال يوم الأربعاء 11 ديسمبر على ستاد 974 بقطر. في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

وتقام مباراة الأهلي والفائز من ديربي الأمريكتين يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما يحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

كما تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت هي الوكيل الحصري لنقل مباريات البطولة، وسيتم بث المباراة عبر قنواتها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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