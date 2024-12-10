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شاهد، هتافات أعضاء الزمالك لرئيس النادي في الجمعية العمومية - أخبار كلمتك

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شاهد، هتافات أعضاء الزمالك لرئيس النادي في الجمعية العمومية - أخبار كلمتك

شاهد، هتافات أعضاء الزمالك لرئيس النادي في الجمعية العمومية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - احتفل بعض أعضاء نادي الزمالك بمجلس الإدارة على رأسه حسين لبيب رئيس النادي، على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي الأبيض الآن في ميت عقبة. 

وهتفت أعضاء الزمالك: “بيب بيب بيب بنحبك يا لبيب”. 

 

الجمعية العمومية لنادي الزمالك 

وبدأ في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء باب التسجيل في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، بعد رفض كافة الطعون المقدمة، ببطلان الدعوة لانعقادها.
وتضم الجمعية العمومية 150 لجنة، تحت إشراف 5 مستشارين من النيابة الإدارية، وبدعم من 400 موظف إداري، وتم تخصيص موظفين لكل لجنة، من أجل ضمان سير العمل بعمومية النادي بسلاسة.


ويشترط لاكتمال النصاب القانوني لعمومية الزمالك، حضور 10 آلاف عضو من أصل 112 ألفًا لهم حق الحضور. 
وفي حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للقلعة البيضاء، فمن المقرر أن تُعقد في الصالة الرئيسية بحضور 4 آلاف عضو.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للزمالك البنود التالية:

التصديق على محضر الاجتماع السابق.

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.

النظر في تقرير مراقب الحسابات.

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2023/2024، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة لعام 2024/2025.

تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والسادة الأعضاء إلى اللواء المدير التنفيذي في الموعد القانوني.

الموضوعات الأخرى الواردة بجدول الأعمال:

اعتماد اللائحة المالية لشؤون الاشتراكات والعضوية.

الموافقة على إنشاء فرع النادي بمدينة حدائق أكتوبر.

اعتماد تحديد قيمة العضوية الجديدة بالمقر الرئيسي وفرع حدائق أكتوبر.

النظر في زيادة رسوم الاشتراك السنوي للسادة الأعضاء بواقع 15% من قيمة الاشتراك السنوي طبقا لأحكام وضوابط اللائحة المالية رقم 159 لسنة 2021 وتعديلاتها.

النظر في استحداث بند رسوم جديدة بواقع 200 جنيه تحصل على الاشتراك السنوي مساهمة في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار "تحصل مرة واحدة من الأعضاء".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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