مهند مجدي يجتمع برجال طائرة الأهلي قبل مواجهة برايا كلوب في البرازيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - حرص مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي في البرازيل، المشاركة في بطولة العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 10 - 15 ديسمبر الجاري، على عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة برايا كلوب البرازيلي اليوم، في افتتاح بطولة العالم للأندية، ومطالبتهم بالتركيز فقط في اللقاء من أجل تحقيق الفوز الأول للفريق في بطولة العالم للأندية.

واطمأن مهند مجدي من مدير الفريق على استقرار كافة الأمور المتعلقة بوسائل الانتقال من الفندق إلى صالة المباراة.

مهند مجدي رئيسا لـ بعثة طائرة الأهلي رجال في البرازيل

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة رجال في البرازيل، للمشاركة في بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 10-15 ديسمبر الجاري.

مونزو يعلن قائمة رجال طائرة الأهلي

أعلن فيرناندو مونزو، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق، استعدادًا لخوض بطولة العالم للأندية، التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري.

قائمة رجال طائرة الأهلي

وجاءت قائمة «رجال طائرة الأهلي» كالتالي:

عبد الله عبد السلام - عبد الحليم عبو - أحمد صلاح - عبد الرحمن سعودي - محمد عسران - عبد الرحمن الحسيني - حسام يوسف - محمد رمضان - سيف عابد - محمد عثمان - مصطفى جابر - خالد عادل - إسلام عبد السميع - زياد أسامة - يوندر جارسيا.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب فرق، برايا كلوب البرازيلي، وفولاد سيرجان الإيراني، وكوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا الإيطالي.

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