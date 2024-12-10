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الرياضة - 02:53 - محمد صلاح يفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:53 - محمد صلاح يفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:53 - محمد صلاح يفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:53 مساءً - حصد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، اليوم الثلاثاء، جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" خلال شهر نوفمبر الماضي.

وفاز محمد صلاح بالجائزة بعد تفوقه على جيمس ماديسون لاعب فريق توتنهام، وجواو بيدرو لاعب برايتون، وجواو جوميز وماتيوس كونيا ثنائي فريق وولفرهامبتون، وموسيس كايسيدو لاعب تشيلسي.

ونشرت رابطة اللاعبين المحترفين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورة لمحمد صلاح، وكتبت: "لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز حسب اختيار جماهير رابطة اللاعبين المحترفين لشهر نوفمبر".

وتألق محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال شهر نوفمبر، ولعب دورًا كبيرًا في النقاط التي حققها الريدز خلال هذا الشهر، ليواصل تصدره لجدول ترتيب البريميرليج.

وتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفًا، كما صنع النجم المصري 8 أهداف خلال الموسم الحالي بالدوري الأقوى في العالم.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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