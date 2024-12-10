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البرتغالي ميجيل كاردوزو مديرا فنيا جديدا لـ صن داونز - أخبار كلمتك

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البرتغالي ميجيل كاردوزو مديرا فنيا جديدا لـ صن داونز - أخبار كلمتك

البرتغالي ميجيل كاردوزو مديرا فنيا جديدا لـ صن داونز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:22 مساءً -  أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو خلفا للمدرب الحالي مانكوبا منجيتي.

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من مباراته أمام الرجاء المغربي بمدينة بريتوريا، ضمن ثالث جولات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

 

نتائج صن داونز سبب تغيير المدير الفني 

 وجاء تعاقد ماميلودي صن داونز مع المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو عقب الأداء الذي يقدمه الفريق سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، حيث حقق نقطتين فقط في دوري الأبطال الآخيرة من أصل 6 نقاط ممكنة، وكان آخرها بالتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

وتمت إقالة ميجيل كاردوزو من تدريب الترجي التونسي في الشهر الماضي بعد تراجع للنتائج، على الرغم من قيادته لفريق باب سويقة في الموسم الماضي بالتتويج بلقب الدوري التونسي والوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا والخسارة أمام النادي الأهلي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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