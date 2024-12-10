الرياضة - 02:18 - ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:18 مساءً - سعر الذهب.. شهد سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 بأسواق الصاغة حالة من الارتفاع النسبي، مقارنة بأسعاره في مستهل التعاملات.

سعر الذهب

ونظرا لأن متابعة سعر الذهب محط اهتمام الكثير من المستثمرين والمواطنين، فيستعرض موقع كلمتك، لزواره ومتابعيه خلال السطور التالية، سعر الذهب بجميع أعيرته، وذلك وفق خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 خلال منتصف تعاملات اليوم نحو 4325.75 جنيه للبيع، و 4302.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما وصل سعر الذهب عيار 22 الآن إلى 3965.25 جنيه للبيع، و 3944.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

أما عن سعر الذهب عيار 21 فبلغ الآن في السوق المحلي نحو 3785 جنيها للبيع، و 3765 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 الآن نحو 3244.25 جنيه للبيع، و 3227.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم إلى 2523.25 جنيه للبيع، و 2510 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما عن سعر الذهب عيار 12 فسجل نحو 2162.75 جنيه للبيع، و 2151.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وصل سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم إلى 1622.25 جنيه للبيع، و 1613.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي نحو 30280 جنيها للبيع، و 30120 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

في حين سجل سعر أوقية الذهب عالميا نحو 2673.2 دولار للبيع، و2672.93 دولار للشراء.