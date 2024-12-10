نجوى كرم تلتقي جمهورها في جولة غنائية بمسارح عربية وعالمية - أخبار كلمتك

نجوى كرم تلتقي جمهورها في جولة غنائية بمسارح عربية وعالمية - أخبار كلمتك

موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025 - أخبار كلمتك

موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025 - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد تطوير محور ستالينجراد.. ويؤكد العمل على رفع كفاءة الطرق والمحاور بالمحافظات - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد تطوير محور ستالينجراد.. ويؤكد العمل على رفع كفاءة الطرق والمحاور بالمحافظات - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 - أخبار كلمتك

محمد البشير يعلن تكليفه رسميا برئاسة الحكومة السورية - أخبار كلمتك

محمد البشير يعلن تكليفه رسميا برئاسة الحكومة السورية - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يحدد موعدا جديدا لعقد جمعية عمومية - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يحدد موعدا جديدا لعقد جمعية عمومية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتفقد مصنع " إيمرلي" لطباعة الأقمشة وقطع الليزر - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتفقد مصنع " إيمرلي" لطباعة الأقمشة وقطع الليزر - أخبار كلمتك

قرار جديد من وكيل تعليم الجيزة بشأن التقييمات الأسبوعية للطلاب - أخبار كلمتك

قرار جديد من وكيل تعليم الجيزة بشأن التقييمات الأسبوعية للطلاب - أخبار كلمتك

وفاة الفنان الجداوي رمضان بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

وفاة الفنان الجداوي رمضان بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

أول تعليق من هاني أبوريدة بعد توليه رئاسة اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

أول تعليق من هاني أبوريدة بعد توليه رئاسة اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 02:18 - هاني أبو ريدة: أعد الجميع بالعمل على تطوير الكرة المصرية وعودتها للريادة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 02:18 - هاني أبو ريدة: أعد الجميع بالعمل على تطوير الكرة المصرية وعودتها للريادة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:18 - هاني أبو ريدة: أعد الجميع بالعمل على تطوير الكرة المصرية وعودتها للريادة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:18 مساءً - أعرب المهندس هاني أبوريدة، الرئيس الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن سعادته بثقة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، لاختيار قائمته للفوز بالتزكية، لإدارة مجلس الجبلاية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقال أبو ريدة تعليقا على فوز قائمته: "أتوجه بالشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية، على دعمهم وثقتهم والحب الكبير الذي أحاطوني به اليوم وعلى مدار تاريخي مع كرة القدم المصرية، وأعدهم جميعا بالعمل مع مجلس الإدارة الجديد على تطوير الكرة المصرية وعودتها للريادة".

وأضاف: " الظروف صعبة والمهمة ثقيلة، وأمامنا عمل وجهد كبير لتطوير الكرة المصرية، ولن نبخل بأي جهد من أجل إسعاد الجماهير المتعطشة لاستعادة مكانة مصر في طليعة الكرة الإفريقية والعالمية".

وشدد أبوريدة على شكره وامتنانه لكافة أجهزة الدولة المعنية بالرياضة ومسئوليها والسيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لما رآه من دعم وإصرار على توفير مناخ يشجع على النجاح خلال الفترة المقبلة.

وأردف: "لدينا الدعم والطاقة الايجابية التي نسعى لأن تؤهلنا لاستعادة مكانة مصر الطبيعية في عالم كرة القدم، لكن علينا جميعا التكاتف من أجل تحقيق هذا الأمر".

وأتم: "باب اتحاد الكرة مفتوح أمام الجميع من أجل مصلحة الكرة المصرية، ولا إقصاء لأي عضو في منظومة كرة القدم المصرية، والمجلس الحالي سيسعى جاهدا للعمل على معالجة السلبيات التي عانت منها الكرة المصرية مؤخرا بمساعدة الجميع".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:16 - تنتشر على الطرق.. الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة خطيرة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق