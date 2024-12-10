الرياضة - 10:23 - توقعات ليلى عبد اللطيف 2025.. ماذا قالت عن سوريا ولبنان؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - ليلى عبد اللطيف 2025.. تحدثت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، عن توقعاتها لسوريا ولبنان في العام الجديد 2025، تزامنًا مع الأوضاع السياسية الجارية في المنطقة.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2025

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ليلى عبد اللطيف 2025

وتوقعت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، أن سوريا ستستعيد أراضيها وسيادتها الكاملة على كافة المناطق، وستعود الدولة لاستعادة سيطرتها الكاملة على الأوضاع والاضطرابات الأمنية، ولكن بعدما تشهد البلاد مزيدًا من التصعيد في الاضطرابات الأمنية والاغتيالات لبعض الشخصيات السياسية.

وأكملت ليلى عبد اللطيف بتوقعاتها عن سوريا، تزامنًا مع سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدة عودة العديد من النازحين السوريين إلى بلادهم، خاصة بعد استقرار الوضع الأمني في بعض المناطق.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2025 عن لبنان

توقعت ليلى عبد اللطيف 2025، بأن تنتهي الأزمة السياسية في لبنان، وأن تشهد البلاد انفراجة كبيرة مع حلول شهر رمضان المبارك، لتعم فرحة الشهر الكريم وتستقر الأوضاع.

توقعات ليلى عبد اللطيف في 2025

وذكرت توقعات ليلى عبد اللطيف في 2025، أن الشعب اللبناني سوف يتوحد خلف الجيش، كما سيكون هناك دعما إقليميا ودوليا للبنان في هذه الفترة العصيبة.

كما توقعت عودة رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري إلى الساحة السياسية في لبنان، ونجاحه في لم الشمل اللبناني، قائلة إن هذه العودة قد تكون نقطة تحول في إعادة بناء الاستقرار السياسي في لبنان.