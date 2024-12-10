الرياضة - 10:23 - سعر الذهب لحظة بلحظة.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - سعر الذهب لحظة بلحظة.. لا تزال متابعة سعر الذهب لحظة بلحظة موضع اهتمام الكثير من المستثمرين ومحبي شراء الذهب، خاصة بعدما شهد حالة من التراجع الطفيف في مستهل تعاملات اليوم، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3775 جنيها للبيع.

سعر الذهب لحظة بلحظة

ويستعرض موقع كلمتك، لزواره ومتابعيه خلال السطور التالية، سعر الذهب لحظة بلحظة في مصر، وذلك وفق خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب لحظة بلحظة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 لحظة بلحظة نحو 4314.25 جنيه للبيع، و 4291.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 الآن في مصر نحو 3954.75 جنيه للبيع، و 3933.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

أما عن سعر الذهب عيار 21 فسجل الآن في السوق المحلي نحو 3775 جنيها للبيع، و 3755 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 الآن نحو 3235.75 جنيه للبيع، و 3218.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم نحو 2516.75 جنيه للبيع، و 2503.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما عن سعر الذهب عيار 12 فوصل إلى 2157.25 جنيه للبيع، و 2145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم نحو 1617.75 جنيه للبيع، و 1609.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي نحو 30200 جنيها للبيع، و 30040 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

في حين وصل سعر أوقية الذهب عالميا إلى 2664.68 دولار للبيع، و2664.41 دولار للشراء.