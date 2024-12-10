عاجل:مليشيا الحوثي تقوم بعملية هيكلة (وثائق) - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تقوم بعملية هيكلة (وثائق) - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تعلن عن تصعيد هو الأول من نوعه - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تعلن عن تصعيد هو الأول من نوعه - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: الأوضاع بغزة والتطورات في السودان حاضرة على جدول أعمال الرئيس خلال زيارته لأيرلندا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: الأوضاع بغزة والتطورات في السودان حاضرة على جدول أعمال الرئيس خلال زيارته لأيرلندا - أخبار كلمتك

شاهد، هتافات أعضاء الزمالك لرئيس النادي في الجمعية العمومية - أخبار كلمتك

شاهد، هتافات أعضاء الزمالك لرئيس النادي في الجمعية العمومية - أخبار كلمتك

مهند مجدي يجتمع برجال طائرة الأهلي قبل مواجهة برايا كلوب في البرازيل - أخبار كلمتك

مهند مجدي يجتمع برجال طائرة الأهلي قبل مواجهة برايا كلوب في البرازيل - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح مسجد سيدي علي الخواص بحضور محافظ القاهرة - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح مسجد سيدي علي الخواص بحضور محافظ القاهرة - أخبار كلمتك

مرافق جديدة لزيادة الجذب السياحي، مدبولي يتفقد تطوير ممشى بورسعيد (صور) - أخبار كلمتك

مرافق جديدة لزيادة الجذب السياحي، مدبولي يتفقد تطوير ممشى بورسعيد (صور) - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: بورسعيد تسهم  بـ54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: بورسعيد تسهم  بـ54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

مباحثات مصرية أيرلندية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، غدا - أخبار كلمتك

مباحثات مصرية أيرلندية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، غدا - أخبار كلمتك

دار الكتب والوثائق تنظم سلسلة محاضرات لطالبات الأزهر - أخبار كلمتك

دار الكتب والوثائق تنظم سلسلة محاضرات لطالبات الأزهر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:04 - إذاعة جيش الاحتلال: دمرنا مقدرات الجيش السوري بأكبر عملية جوية قمنا بها في تاريخنا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:04 - إذاعة جيش الاحتلال: دمرنا مقدرات الجيش السوري بأكبر عملية جوية قمنا بها في تاريخنا - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:04 - إذاعة جيش الاحتلال: دمرنا مقدرات الجيش السوري بأكبر عملية جوية قمنا بها في تاريخنا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:04 صباحاً - قالت إذاعة جيش الاحتلال، عن مصدر أمني كبير اليوم الثلاثاء، إنها دمرت مقدرات الجيش السوري بأكبر عملية جوية قامت بها في تاريخها، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف المصدر: «دمرنا طائرات وسفنا حربية ومنشآت استراتيجية بسوريا بحجه منع وصول المعارضة لها».

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، عمليات التوغل البري للاستيلاء على المنطقة العازلة التي تفصلها عن سوريا منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد يوم الأحد.

من جانبها، اعتبرت إيران أن دخول القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة في الجولان "انتهاكا" للقانون.

اقرأ أيضاً
جيش الاحتلال يتوغل 25 كيلومترا جنوب غرب دمشق

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية

جيش الاحتلال يدمر السفن الحربية التابعة للجيش السوري في ميناء اللاذقية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أحمد شاهين لاعب المنصورة مهدد بالشطب بعد اعتدائه و"نطح" مديره الفني (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق