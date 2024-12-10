الرياضة - 10:04 - إذاعة جيش الاحتلال: دمرنا مقدرات الجيش السوري بأكبر عملية جوية قمنا بها في تاريخنا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:04 صباحاً - قالت إذاعة جيش الاحتلال، عن مصدر أمني كبير اليوم الثلاثاء، إنها دمرت مقدرات الجيش السوري بأكبر عملية جوية قامت بها في تاريخها، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف المصدر: «دمرنا طائرات وسفنا حربية ومنشآت استراتيجية بسوريا بحجه منع وصول المعارضة لها».

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، عمليات التوغل البري للاستيلاء على المنطقة العازلة التي تفصلها عن سوريا منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد يوم الأحد.

من جانبها، اعتبرت إيران أن دخول القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة في الجولان "انتهاكا" للقانون.