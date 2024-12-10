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تشكيل ليفربول المتوقع أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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تشكيل ليفربول المتوقع أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

تشكيل ليفربول المتوقع أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:53 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، يحل فريق ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح ضيفا أمام جيرونا اليوم الثلاثاء على ملعب "مونتيليفي" في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة ليفربول أمام جيرونا عودة الحارس أليسون بيكر  بعد تعافيه من الإصابة، حيث أكد المدرب آرني سلوت جاهزيته للمشاركة في مباراة اليوم.

 ويغيب أليكسيس ماك أليستر  لاعب ليفربول عن مباراة اليوم أمام جيرونا نتيجة الإيقاف، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

 

تشكيل ليفربول المتوقع أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم: كودي جاكبو.

 

موعد مباراة ليفربول وجيرونا في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ليفربول وجيرونا اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ليفربول وجيرونا اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ليفربول صدارة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، بالعلامة الكاملة، في حين أن جيرونا لديه 3 نقاط فقط في المركز الثلاثين.

 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

 

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

 

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة السادسة 

1- ليفربول 15 نقطة.

2- إنتر ميلان 13 نقطة.

3- برشلونة 12 نقطة.

4- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

5- أتالانتا 11 نقطة.

6- باير ليفركوزن 10 نقطة.

7- آرسنال 10 نقاط.

8- موناكو 10 نقاط.

9- أستون فيلا 10 نقاط.

10- سبورتينج لشبونة 10 نقاط.

11- بريست 10 نقاط.

12- ليل 10 نقاط.

13- بايرن ميونخ 9 نقاط.

14- بنفيكا 9 نقاط.

15- أتلتيكو مدريد 9 نقاط.

16- ميلان 9 نقاط.

17- مانشستر سيتي 8 نقاط.

18- أيندهوفن 8 نقاط.

19- يوفنتوس 8 نقاط.

20- سيلتك 8 نقاط.

21- فينورد 7 نقاط.

22- كلوب بروج 7 نقاط.

23- دينامو زغرب 7 نقاط.

24- ريال مدريد 6 نقاط.

25- باريس سان جيرمان 4 نقاط.

26- شاختار 4 نقاط.

27- شتوتجارت 4 نقاط.

28- سبارتا براج 4 نقاط.

29- شتورم جراتس 3 نقاط.

30- جيرونا 3 نقاط.

31- ريد ستار 3 نقاط.

32- ريد بول سالزبورج 3 نقاط.

33- بولونيا، نقطة.

34- لايبزيج، بدون رصيد من النقاط.

35- سلوفيان براتيسلافا، بدون رصيد من النقاط.

36- يونج بويز، بدون رصيد من النقاط.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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