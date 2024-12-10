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الرياضة - 09:45 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:45 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:45 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:45 صباحاً - مرتبات شهر ديسمبر 2024.. ينتظر العاملون في القطاع الخاص والحكومة، صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية عن جدول مواعيد صرف الرواتب للموظفين في الدولة.

مرتبات شهر ديسمبر 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مرتبات شهر ديسمبر 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ الموظفين يوم الأحد 22 ديسمبر، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 26 ديسمبر 2024 المقبل.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وحددت المالية أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، وهي كالآتي: «فروع البنوك المختلفة، ماكينات الصرف الآلي ATM، والبريد المصري».

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

- صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، يوم الأحد 22 ديسمبر للعاملين في الهيئات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 يوم الإثنين 23 ديسمبر للعاملين في الهيئات والوزارات الآتية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

الحد الأدني لـ مرتبات شهر ديسمبر 2024

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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