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الرياضة - 11:55 - النيابة العامة في «رشوة وزارة الري»: الواقعة لم نرى مثيل لها من قبل |فيديو - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:55 - النيابة العامة في «رشوة وزارة الري»: الواقعة لم نرى مثيل لها من قبل |فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:55 - النيابة العامة في «رشوة وزارة الري»: الواقعة لم نرى مثيل لها من قبل |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:55 مساءً - أذاعت النيابة العامة، مرافعة النيابة العامة في القضية رقم 18691 لسنة 2023 جنايات التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، و المعروفة بقضية رقم «رشوة وزارة الري»، المتهم فيها 12 شخصا، بينهم مسؤولون بوزارة الري وآخرين.

وأحال المستشار محمد شوقي النائب العام، 12 متهما إلى محكمة الجنايات العاجلة، لأنهم خلال الفترة من 2022 حتى الأول من نوفمبر 2023 بمحافظات المنوفية والبحيرة وبني سويف، بصفتهم موظفين عمومين طلبوا وأخذوا عطايا على سبيل الرشوة مقابل أداء من أداء وظائفهم.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.

كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ 24 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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