الرياضة - 11:16 - «شليمار شربتلي والمخرج عمر زهران» وجهًا لوجه أمام الجنايات لأول مرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:16 مساءً - في خطوة جديدة، وهامة حول واقعة اتهام الفنانة التشكيلية «شاليمار شربتلي» زوجة المخرج خالد يوسف، صديقه المخرج عمر زهران بسرقة مقتنيات ومجوهرات نحو 250 مليون جنيه وفق ما أكدته الفنانة في بلاغها، حيث تواجه المحكمة المدعية والمتهم وجهًا لوجه بالاتهامات المنسوبة.

خلال نظر الجلسة الماضية، قررت محكمة جنح الجيزة تأجيل محاكمة المخرج عمر زهران غلى خلفية اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات من شقة الفنانة التشكيلية " شاليمار شربتلي" إلى الأسبوع القادم لاستدعاء المجني عليها مع استمرار حبس المتهم.

انتهت محكمة جنح الجيزة، الثلاثاء الماضي، من سماع طلبات دفاع المخرج عمر زهران في واقعة اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

و ادعى الحاضرون مع المخرج "عمر زهران" مدنيا مقابل مليون وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تهمة البلاغ الكاذب، كما طلب استدعاء المبلغ والمدعو "مصطفى الملا" عامل لديها وزوجها المخرج خالد يوسف وكذا تفريغ الرسائل المتبادلة بين المبلغ، والمتهم لنفي التهمة عن موكله.

كما ادعى وكيلا "شاليمار شربتلي" مدنيا بمبلغ 100 ألف وواحد كتعويض مدني مؤقت، وطلب تفريغ رسائل الواتساب المتهم الأول والثاني "عنتر" وكذا الرسائل المتبادلة بين المتهم الأول وإحدى شاهدات النفي اللاتي أحضرهن المتهم بالجلسة السابقة.

وفي نهاية الطلبات أصر دفاع المتهم إخلاء سبيله بأي ضمان مادي تراه المحكمة.

بدأت الواقعة منذ ما يقرب من عام ونصف، حيث تعرضت الفنانة شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، للسرقة من داخل شقتها في محافظة الجيزة، وتوجهت لقسم شرطة الجيزة لتحرير محضر بالواقعة.

لكنها اكتشفت مؤخرًا أن وراء ارتكاب واقعة السرقة المخرج عمر زهران خاصة بعدما أعاد بعض القطع المفقودة لـ زوجة المخرج خالد يوسف بحجة العثور عليها، فاتهمته بصلته بالواقعة، وذهبت إلى ديوان القسم، وأضافت أقوالًا جديدة في البلاغ المقدم، واتهمت الممثل والمخرج عمر زهران بسرقة مصوغاتها الذهبية باعتباره صديق لها ولزوجها وكان دائم التردد عليهما في شقتها بأبراج شهيرة بالجيزة.

المسروقات من زوجة المخرج خالد يوسف

وأوضحت الفنانة شاليمار شربتلي أن المسروقات عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، عبارة عن «أسورة ألماظ، وخاتم ألماظ، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى».

القبض على المخرج عمر زهران

وفي سبيل ذلك، أعدت مباحث الجيزة عدة أكمنة استهدفت منزل المخرج عمر زهران والأماكن التي يتردد عليها وألقت القبض عليه.

وفي يوم 26 نوفمبر لعام 2024، أحالت النيابة العامة المخرج عمر زهران للمحاكمة الجنائية العاجلة بمحكمة الجيزة، في قضية اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية، خاصة بالفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

المخرج عمر زهران: أنا لو أخدت 200 مليون هرجعها ليه

وعقدت هيئة المحكمة، أولى جلسات محاكمة المخرج عمر زهران، وخلالها استجوبته هيئة المحكمة، بشأن الاتهامات المسندة إليه، والذي أكد أن زوجة صديقه اتهمته بسرقة مقتنيات بمبلغ مالي 250 مليون جنيه من شقتها، وأنها أكدت في بلاغها أنه أعاد 200 مليون من قيمة المسروقات، والخلاف على رد الباقي «أنا لو أخدت 200 مليون هرجعها ليه».

وخلال سير جلسة المحاكمة، أكد أحمد مرتضي منصور، أنه حضر عن والده المستشار مرتضي منصور الذي سيتولى القضية في الجلسة القادمة المقرر انعقادها غدًا الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024.