الرياضة - 11:16 - استشهاد 20 فلسطينيا في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:16 مساءً - ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مجزرة جديدة في قطاع غزة، بعد أن شنت طائراته الحربية سلسلة غارات على منازل الفلسطينيين في عزبة بيت حانون شمال القطاع.

وأسفر ذلك عن استشهاد 20 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين، علما أن المنطقة محاصرة من قوات الاحتلال ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدة غارات على مخيمي المغازي والنصيرات، ونسفت منازل في شمال النصيرات، وسط القطاع.

من جانبها، أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، بالتزامن مع نسف قوات الاحتلال عددا من المنازل والمنشآت في البلدة.

واستشهد فلسطيني برصاص طائرة مسيّرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استُشهد طفلان على الأقل وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم المغازي وسط القطاع.

كما استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا، إضافة إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، بعد قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا قرب مسجد المقادمة في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و758 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106 آلاف و134 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.