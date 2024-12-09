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الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين وست هام وولفرهامبتون في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين وست هام وولفرهامبتون في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين وست هام وولفرهامبتون في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:15 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة وست هام يونايتد ضد وولفرهامبتون بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

تشكيل وست هام ضد وولفرهامبتون 

حراسة المرمى: فابيانسكي.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا- مافروبانوس- ماكس كيلمان- إيميرسون.

خط الوسط: كارلوس سولير- توماس سوتشيك- ألفاريز.

خط الهجوم: محمد قدوس- جارود بوين- سمرفيل.

تشكيل وولفرهامبتون أمام وست هام يونايتد 

حراسة المرمى: سام جونستون.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو- بوينو- جوميز.

خط الوسط: دوهيرتي- جواو جوميز- ليمينا- ريان آيت نوري.

خط الهجوم: أندريه- لارسين- كونيا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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