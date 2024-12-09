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الدوري الإيطالي، أودينيزي يتقدم على مونزا 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الإيطالي، أودينيزي يتقدم على مونزا 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، أودينيزي يتقدم على مونزا 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:00 مساءً - الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة مونزا ضد أودينيزي بتقدم الأخير بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب باور ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل لوكا هدف التقدم لأودينيزي في الدقيقة 4 من عمر اللقاء.

تشكيل مونزا أمام أودينيزي

بدأ فريق مونزا مباراته أمام أودينيزي بتشكيل مكون من:

ستيفانو توراني - أرماندو إتزو - يابلو ماري - أندريا كاربوني - بيدرو بيريرا - بوندو - أليساندرو بيانكو - جيورجوس كرياكوبولوس - دانيال مالديني - جيانلوكا كابراري - ميلان ديوريتس 

فريق مونزا الإيطالي، كلمتك

تشكيل أودينيزي أمام مونزا

أما فريق أودينيزي فبدأ مباراته أمام أمام نونزا بتشكيل مكون من:

رافشان سافا - كينجسلي إيهيزيبو - جاكا بيجول - جيانيني - جوردان زمورا - ساندي لوفريك - أوير زاراجا - جيه كارلستوروم - يورجن إيكيلينكامب - لوكا - توفين

نابولي يسقط أمام لاتسيو

من جهة أخرى، حقق فريق لاتسيو فوزًا مهمًا بنتيجة 1-0 على نادي نابولي صاحب المركز الثاني على ملعب الأولمبيكو في الجولة 15 من الدوري الإيطالي

وبدأت المباراة بسرعة، حيث سجل إيساكسون هدف لاتسيو الوحيد وحاول نابولي التقلب، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق التعادل.

وجرد لاتسيو، نابولي، من صدارة الترتيب، حيث تجمد رصيد نابولي عند 32 نقطة في المركز الثاني؛ ليفشل في استعادة الصدارة التي خطفها أتالانتا بعد فوزه على ميلان 2-1.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، وهو على بعد 3 نقاط فقط من المتصدر أتالانتا، وبفارق نقطة واحدة خلف نابولي صاحب الوصافة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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