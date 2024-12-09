غزل المحلة يخوض مرانه الأول تحت قيادة شوقي غريب استعدادا لمباراة زد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:49 مساءً - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مرانه الأول تحت قيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق، وذلك استعدادا لمواجهة نادي زد، يوم الخميس المقبل، على ملعب المحلة في أولى جولات بطولة كأس الرابطة.

وعقد نادي غزل المحلة مؤتمرا صحفيا اليوم، لتقديم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة المدير الفني شوقي غريب، الذي حل في القيادة الفنية لزعيم الفلاحين خلفا للراحل أحمد عيد عبد الملك.

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل، أعلن يوم السبت الماضي، تعيين الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا للفريق خلفا لـ أحمد عيد عبد الملك الذي تقدم بالاعتذار عن تدريب زعيم الفلاحين.

وكان غزل المحلة قد عين جهازا فنيا مؤقتا بقيادة عصام محيسن، لتولي أمور الفريق الفنية لحين التعاقد مع مدير فني جديد قبل أن يقع الاختيار على الكابتن شوقي غريب.

غزل المحلة يقبل اعتذار أحمد عيد عبد الملك

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل قد أعلن في بيان رسمي عن قبول الاعتذار الذي قدمه أحمد عيد عبد الملك عن الاستمرار في مهام عمله مديرًا فنيًا لزعيم الفلاحين.

وتقدم مجلس الإدارة غزل المحلة في بيانه بالشكر لـ أحمد عيد ولجهازه المعاون على الفترة التي قضوها في نادي غزل المحلة متمنين لهم التوفيق في مشاريعهم المقبلة.

أحمد عيد يتقدم بالاعتذار عن الاستمرار في تدريب المحلة

وتقدم أحمد عيد عبد الملك مدرب فريق غزل المحلة باعتذاره عن الاستمرار في القيادة الفنية لزعيم الفلاحين وذلك عقب الخسارة أمام الزمالك برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم على ملعب المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن عبد الملك اعتذاره عن الاستمرار في تدريب غزل المحلة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "شكرًا جماهير غزل المحلة على الدعم في كل الأوقات خلال ما يقرب من عام كامل، وشكرًا وليد خليل على الدعم اللا محدود ليا بشكل خاص وللنادي واللاعبين والأجهزة بشكل عام".

وأضاف: "أتمنى التوفيق للنادي واللاعبين ومجلس الإدارة فالقادم إن شاء الله، عملنا كل إلى في مقدرتنا علشان نرفع من شأن النادي وتعبنا جدًا في تكوين فريق جيد وفي الاخر التوفيق مش معانا من بعد صعودنا بالفريق للممتاز بين الكبار، ومكانه الطبيعي".

وأكمل: “ اعتذر عن الاستمرار بالاتفاق وفك التعاقد بالتراضي مع النادي وهفضل دايمًا داعم لنادي غزل المحلة كمحب ومشجع وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع”.

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