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غدًا، انعقاد عمومية نادي الزمالك لمناقشة الميزانية وكشف الحساب السنوي (صور) - أخبار كلمتك

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غدًا، انعقاد عمومية نادي الزمالك لمناقشة الميزانية وكشف الحساب السنوي (صور) - أخبار كلمتك

غدًا، انعقاد عمومية نادي الزمالك لمناقشة الميزانية وكشف الحساب السنوي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:49 مساءً - تقام غدًا الثلاثاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك وذلك بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، بمشاركة أعضاء القلعة البيضاء.

الجمعية العمومية لنادي الزمالك 

وتضم الجمعية العمومية لنادي الزمالك غدًا 150 لجنة، تحت إشراف 5 مستشارين من النيابة الإدارية، وبدعم من 400 موظف إداري، حيث تم تخصيص موظفين لكل لجنة، من أجل ضمان سير العمل بعمومية النادي بسلاسة.

ومن المقرر أن يجرى التسجيل بالجمعية العمومية في الملعب المفتوح للكرة الطائرة والسلة بين صالتي 1 و2، بمقر النادي، حيث ستُفتح جميع أبواب النادي لاستقبال الأعضاء اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا.

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ويشترط لاكتمال النصاب القانوني لعمومية الزمالك، حضور 10 آلاف عضو من أصل 112 ألفًا لهم حق الحضور.

وفي حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للقلعة البيضاء، فمن المقرر أن تُعقد في الصالة الرئيسية بحضور 4 آلاف عضو.

وتم تجهيز أماكن التسجيل والصالة المخصصة للاجتماع بأبواب دخول وخروج وأخرى للطوارئ بمقر النادي وذلك لضمان التنظيم والسلامة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب اجتماعًا في الصالة بعد انتهاء التسجيل في جميع الأحوال، سواء اكتمل النصاب القانوني أم لم يكتمل، وذلك لتقديم كشف حساب عن السنة الأولى من تولي المسئولية ومناقشة بنود الميزانية مع أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد غرامات على الأعضاء المتخلفين عن حضور الجمعية العمومية غدًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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