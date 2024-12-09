سلوت: التدوير في ليفربول مطلوب، وهذا موقف محمد صلاح من مباراة جيرونا غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:49 مساءً - أكد الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة جيرونا الإسباني في دوري أبطال أوروبا، أن الفريق الكتالوني كان قريبا من أن يصبح ليستر سيتي إسبانيا في الموسم الماضي حين نافس على لقب الليجا.

وأشاد سلوت بـ"الإدارة الممتازة" التي يطبقها مدرب جيرونا، ميتشيل سانشيز.

تدوير لاعبي ليفربول لن يشمل محمد صلاح

وقال المدرب الهولندي إن جيرونا تحسن بعيدا عما تظهره النتائج، وأنه واجه "حظا سيئا" في دوري أبطال أوروبا ولعب جيدا في كل المباريات باستثناء مواجهة أيندهوفن.

وأثنى سلوت على الفكرة الكروية لفريق جيرونا واعترف بأن الوضعية الحرة جدا لظهيري الفريق تبدو مثيرة للاهتمام.

وأضاف: "هذا شيء لم نكن نراه كثيرا جدا في كرة القدم وصرنا الآن نراه في فرق أخرى".

وقال إن جيرونا يمتلك لاعبين كثيرين جيدين، لكنه أثنى بوجه خاص على ديلي بليند بسبب مستواه، وأيضا لكونها هولنديا مثله.

وتابع أرني سلوت خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وجيرونا في دوري أبطال أوروبا: التدوير في ليفربول يشمل مركزي الجناح الأيسر ووسط الملعب، بينما محمد صلاح ثبت أقدامه في مركزه.

وأن التدوير في خط الهجوم مطلوب لكن لا يشمل محمد صلاح على الإطلاق.

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