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الرياضة - 10:31 - عمرة رجب 2025 | أبرز البرامج المتاحة والأسعار - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:31 - عمرة رجب 2025 | أبرز البرامج المتاحة والأسعار - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - عمرة رجب 2025 | أبرز البرامج المتاحة والأسعار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - عمرة رجب 2025.. أمسى البحث عن البرامج المتاحة لــ عمرة رجب 2025 وعن أسعارها متزايد من قبل كثير من المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة بـ عمرة رجب 2025.

عمرة رجب 2025

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص عمرة رجب 2025 وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــا.

عمرة رجب 2025

برامج عمرة شهر رجب 2025

أكدت شركات السياحة أن البرامج المتاحة لـ عمرة شهر رجب 2025 هي كالتالي:

البرنامج الأول لـ عمرة شهر رجب 2025

يتضمن البرنامج الأول لـ عمرة شهر رجب 2025:

- 10 ليال في مكة المكرمة.

- 4 في المدينة المنورة.

- يبلغ سعره نحو 28.950 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية.

أسعار برامج عمرة رجب 2025

البرنامج الثاني لـ عمرة شهر رجب 2025

ويتضمن البرنامج الثاني لـ عمرة شهر رجب 2025:

- 10 ليال في مكة.

- 4 في المدينة.

- ويبلغ سعره نحو 31.950 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية.

عمرة رجب 2025

البرنامج الثالث لـ عمرة شهر رجب 2025

يتضمن الثالث لـ عمرة شهر رجب 2025:

- 9 ليال موزعة بين 5 في مكة و4 في المدينة.

- وسعره يبلغ نحو 31.400 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية.

عمرة رجب 2025

البرنامج الرابع لـ عمرة شهر رجب 2025

ويتضمن البرنامج الرابع عمرة شهر رجب 2025:

- 5 ليال في مكة و4 ليال في المدينة.

- ويبلغ سعره البرنامج الرابع لعمر شهر رجب نحو 33.500 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية.

عمرة رجب 2025

أسعار عمرة رجب 2025

يبلغ سعر عمرة رجب 2025 في الغرفة الثنائية للشخص الواحد نحو 32.700 جنيه.

ويبلغ سعر عمرة رجب 2025 في الغرفة الثلاثية للشخص الواحد نحو 30.500 جنيه.

كما يبلغ سعر عمرة رجب 2025 للشخص الواحد في غرفة رباعية يبلغ نحو 28.500 جنيه.

عمرة رجب 2025

تفاصيل برنامج عمرة رجب 2024

- تذاكر الطيران على خطوط السعودي ومصر للطيران من/ إلى القاهرة، جدة، والمدينة.

- انتقالات داخلية باستخدام حافلات حديثة.

- زيارة مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة.

- رسوم التأشيرة وباركود وزارة السياحة.

- وجود مشرف ذو خبرة عالية.

الأوراق المطلوبة لعمرة شهر رجب 2024

- جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

- صورتين شخصية بحجم 6x4 بخلفية بيضاء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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