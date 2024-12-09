الرياضة - 10:31 - عمرة رجب 2025 | أبرز البرامج المتاحة والأسعار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - عمرة رجب 2025.. أمسى البحث عن البرامج المتاحة لــ عمرة رجب 2025 وعن أسعارها متزايد من قبل كثير من المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة بـ عمرة رجب 2025.

عمرة رجب 2025

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برامج عمرة شهر رجب 2025

أكدت شركات السياحة أن البرامج المتاحة لـ عمرة شهر رجب 2025 هي كالتالي:

البرنامج الأول لـ عمرة شهر رجب 2025

يتضمن البرنامج الأول لـ عمرة شهر رجب 2025:

- 10 ليال في مكة المكرمة.

- 4 في المدينة المنورة.

- يبلغ سعره نحو 28.950 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية.

البرنامج الثاني لـ عمرة شهر رجب 2025

ويتضمن البرنامج الثاني لـ عمرة شهر رجب 2025:

- 10 ليال في مكة.

- 4 في المدينة.

- ويبلغ سعره نحو 31.950 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية.

البرنامج الثالث لـ عمرة شهر رجب 2025

يتضمن الثالث لـ عمرة شهر رجب 2025:

- 9 ليال موزعة بين 5 في مكة و4 في المدينة.

- وسعره يبلغ نحو 31.400 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية.

البرنامج الرابع لـ عمرة شهر رجب 2025

ويتضمن البرنامج الرابع عمرة شهر رجب 2025:

- 5 ليال في مكة و4 ليال في المدينة.

- ويبلغ سعره البرنامج الرابع لعمر شهر رجب نحو 33.500 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية.

أسعار عمرة رجب 2025

يبلغ سعر عمرة رجب 2025 في الغرفة الثنائية للشخص الواحد نحو 32.700 جنيه.

ويبلغ سعر عمرة رجب 2025 في الغرفة الثلاثية للشخص الواحد نحو 30.500 جنيه.

كما يبلغ سعر عمرة رجب 2025 للشخص الواحد في غرفة رباعية يبلغ نحو 28.500 جنيه.

تفاصيل برنامج عمرة رجب 2024

- تذاكر الطيران على خطوط السعودي ومصر للطيران من/ إلى القاهرة، جدة، والمدينة.

- انتقالات داخلية باستخدام حافلات حديثة.

- زيارة مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة.

- رسوم التأشيرة وباركود وزارة السياحة.

- وجود مشرف ذو خبرة عالية.

الأوراق المطلوبة لعمرة شهر رجب 2024

- جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

- صورتين شخصية بحجم 6x4 بخلفية بيضاء.