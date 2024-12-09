الرياضة - 10:11 - تخفيف منهج علوم أولى إعدادي بالفصل الدراسي الثاني.. «التعليم» توضح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:11 مساءً - انتشرت حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول أنباء تزعم دراسة تخفيف منهج العلوم للصف الأول الإعدادي من بداية الفصل الدراسي الثاني.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة الأمر، نافية بشكل قاطع ما تردد عن دراسة تخفيف منهج العلوم للصف الأول الإعدادي من بداية الفصل الدراسي الثاني.

حقيقة تخفيف مناهج الصف الأول الإعدادي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لم يصدر أي قرارات تخص تخفيف مناهج الصف الأول الإعدادي حتى هذه اللحظة.

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع طلاب المدارس وأولياء أمورهم إلى عدم الانسياق وراء شائعات الفيس بوك التي يتم تداولها في شكل أخبار غير رسمية لم يتم ذكرها في البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الحصول على أخبار وقرارات وزير التربية والتعليم فقط من الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على «فيسبوك»، مشيرة إلى أن الوزارة غير مسئولة عن أي أخبار يتم تداولها بشكل غير رسمي خارج بياناتها الرسمية.