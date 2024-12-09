الرياضة - 10:11 - 3 قرارات عاجلة من النيابة في حادث ميكروباص ترعة الإبراهيمية |تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:11 مساءً - أصدرت جهات التحقيق بنيابة ديروط الجزئية بأسيوط، 3 قرارات عاجلة في واقعة انقلاب ميكروباص في ترعة الإبراهيمية.

القرار الأول:

حبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القرار الثاني:

عرض المتهم على المستشفى النفسية والعصبية والإدمان.

القرار الثالث:

إجراء تحليل المخدرات له لبيان عما إذا كان يتعاطى أي مخدر من عدمه.

تفاصيل الحادث

كان اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن أسيوط، تلقى إخطارًا مفاده ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ميكروباص في ترعة الإبراهيمية، بمركز ديروط.

دقائق معدودة كانت كفيلة لانتقال القيادات الأمنية، وقوات الإنقاذ النهري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بأسيوط، ورجال المرور إلى مكان حادث ديروط، وبالفحص والمعاينة تبين أنه في أثناء تحميل قائد الميكروباص ركاب تمهيدًا لاستقلال سيارته، تركها تعمل دون اتخاذ إجراءات الأمان ورفع فرامل اليد للسيارة مما تسبب في انزلاقها بمياه ترعة الإبراهيمية.

عدد ضحايا حادث ديروط

لم يتردد الأهالي في إنقاذ مستقلي ميكروباص حادث ديروط، ليتمكنوا من إنقاذ 4 أشخاص منهم، قبل أن تنجح قوات الإنقاذ النهري في إنقاذ مهندس يدعى أحمد صابر زكي البارودي، و طفلتين يبلغ عمرهما 6 و5 سنوات من مياه ترعة الإبراهيمية، من ثم انتشلت جثمان شاب ثلاثيني العمر.

قرابة الـ 10 ساعة ويبحث الضفادع البشرية عن الضحايا وهم كل من دعاء شحاتة عبد الحميد، تبلغ من العمر 24 سنة، معيدة بكلية التربية بجامعة أسيوط، شريهان عثمان صديقي عبد الله، 35 سنة، سماح نتعي سيد خليل 35 سنة، فرحة رمضان نتعي، 22 سنة، سعد الهنا سيد خليل، 65 سنة.

آخر تطورات حادث ديروط

اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط قاللـ كلمتك، أن السيارة الميكروباص كان يستقلها السائق و11 راكبًا، وقبل انزلاقها تمكن قائدها وآخرين من الهرب قبل غرقها بمياه الترعة، مشيرًا إلى أن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري نجحوا في إنقاذ 4 أشخاص آخرين قبل غرقهم.

وأضاف محافظ أسيوط، أن قوات الإنقاذ النهري تمكنت في المساء من انتشال جثمان أحد الضحايا الخمسة، قبل أن تنتشل جثمان اثنين آخرين صباح اليوم الإثنين، مؤكدًا أن عمليات البحث والتمشيط مستمرة من قبِل الضفادع البشري لانتشال جثامين باقي الضحايا الخمسة، مختتمًا أنه جاري اتخاذ الإجراءات لنقل موقف ديروط إلى مكان آخر، حفاظًا على حياة المواطنين.