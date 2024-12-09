التشكيل الرسمي لمباراة وست هام ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:10 مساءً - كشف جولين لوبيتيجي وجاري أونيل مدربا وست هام ونظيره وولفرهامبتون عن التشكيل الرسمي للمباراة التي تقام مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

ويستضيف ملعب لندن الأولمبي معقل الهامرز مباراة وست هام ضد وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مباريات الدوري الإنجليزي.



تشكيل وست هام ضد وولفرهامبتون

حراسة المرمى: فابيانسكي.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا- مافروبانوس- ماكس كيلمان- إيميرسون.

خط الوسط: كارلوس سولير- توماس سوتشيك- ألفاريز.

خط الهجوم: محمد قدوس- جارود بوين- سمرفيل.

تشكيل وولفرهامبتون أمام وست هام يونايتد

حراسو المرمى: سام جونستون.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو- بوينو- جوميز.

خط الوسط: دوهيرتي- جواو جوميز- ليمينا- ريان آيت نوري.

خط الهجوم: أندريه- لارسين- كونيا.

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