تعديل موعد مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:10 مساءً - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا، مساء اليوم الاثنين، تغيير موعد مباراتين لفريق ليفربول ضد وولفرهامبتون ومانشستر سيتي، خلال شهر فبراير المقبل.

تغيير موعد مباراتي ليفربول ضد وولفرهامبتون ومانشستر سيتي

وكان من المفترض إقامة مباراة ليفربول وولفرهامبتون، يوم السبت 15 فبراير، قبل أن يتم نقلها إلى اليوم التالي.. وستبدأ في تمام الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

بينما كان من المقرر إجراء مباراة الريدز ومانشستر سيتي، على ملعب "الاتحاد"، يوم السبت 22 من الشهر نفسه، قبل تأجيلها إلى اليوم التالي أيضا، على أن يتقرر توقيتها في وقت لاحق.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، في الوقت الحالي، برصيد 35 نقطة، بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الوصيف، بينما يمتلك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

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