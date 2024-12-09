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الرياضة - 09:41 - سعر الذهب نهاية التعاملات المسائية الاثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:41 - سعر الذهب نهاية التعاملات المسائية الاثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:41 - سعر الذهب نهاية التعاملات المسائية الاثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:41 مساءً - سعر الذهب الآن.. زاد سعر الذهب الآن في مصر في مساء التعاملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، فسجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات اليوم، نحو، ولكنه ارتفع خلال التعاملات المسائية.

وارتفعت أعيرة الذهب معه أيضا، وفي السطور التالية نعرض أسعار الذهب بدون إضافة المصنعية، مع العلم بأن المصنعية التي تضاف إلى سعر الجرام تتراوح عادة بين 50 و150 جنيها لكل جرام.

سعر الذهب

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب الآن، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــا.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
سعر الجنيه الذهب 30200 جنيه 30040 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 24 4314.25 جنيه 4291.5 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 22 3954.75 جنيها 3933.75 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 21 3775 جنيها 3755 جنيها
سعر الذهب الآن عيار 18 3235.75 جنيه 3218.5 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 14 2516.75 جنيه 2503.25 جنيه

سعر الذهب الآن في الصاغة المصرية

سعر الذهب الآن عيار 24

ارتفع سعر الذهب الآن عيار 24 في مساء التعاملات إلى مستوى 4314.25 جنيه للبيع، 4291.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

زاد سعر الذهب الآن عيار 22 في سوق الصاغة المصرية ليسجل 3954.75 جنيه للبيع، 3933.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن عيار 21

علا سعر الذهب الآن عيار 21 في نهاية التعاملات ليسجل 3775 جنيها للبيع، 3755 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

سجل سعر الذهب الآن عيار 18 خلال التعاملات المسائية نحو 3235.75 جنيه للبيع، 3218.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

وصل سعر الذهب الآن عيار 14 في ختام التعاملات إلى مستوى 2516.75 جنيه للبيع، 2503.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن عيار 12

بلغ سعر الذهب الآن عيار 12 في محلات الصاغة المصرية نحو 2157.25 جنيه للبيع، 2145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

وبالنسبة لـ سعر الذهب الآن عيار 9 فوصل إلى مستوى 1617.75 جنيه للبيع، 1609.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 30200 جنيه للبيع، 30040 جنيها للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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