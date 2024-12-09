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الدوري التركي، غازي عنتاب يحقق فوزا صعبا على ريزة سبور بهدف نظيف - أخبار كلمتك

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الدوري التركي، غازي عنتاب يحقق فوزا صعبا على ريزة سبور بهدف نظيف - أخبار كلمتك

الدوري التركي، غازي عنتاب يحقق فوزا صعبا على ريزة سبور بهدف نظيف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:30 مساءً - الدوري التركي، فاز فريق غازي عنتاب على نظيره ريزة سبور، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب كاليون ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري التركي لكرة القدم.

سجل هدف التقدم لفريق غازي عنتاب اللاعب إيفو جربيتش في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

 

تشكيل غازي عنتاب في مواجهة ريزة سبور

بدأ فريق غازي عنتاب المباراة بتشكيل مكون من:

دبوديس - كيزيلداج - برونو فييانا - مباكاتا - بابا أليوني ندياي - ديان سوريسكو - أوزكييذيك - إيسكيهالك - لونجوفي - أوكوريكي - خليل درويس أوغلي.

ترتيب الفريقين في الدوري التركي

بهذه النتيجة رفع فريق غازي عنتاب رصيده من النقاط إلى 18 نقطة في المركز العاشر، فيا تجمد رصيد ريزة سبور عند 19 نقطة في المركز التاسع.

ويزا سبور التركي، كلمتك

طرابزون يتعادل مع قاسم باشا 

من جهة أخرى،  تعادل فريق طرابزون سبور مع ضيفه قاسم باشا 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، بالجولة 15 من الدوري التركي.

 

أهداف مباراة طرابزون سبور ضد قاسم باشا


وسجل هدفي طرابزون سبور سيمون بانزا في الدقيقة 79 من ركلة جزاء وأنطوني نواكايمي في الدقيقة (82).

فيما سجل هدفي قاسم باشا كارلوس كافو في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، ونونو دا كوستا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري التركي، كما رفع قاسم باشا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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