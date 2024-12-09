حقيقة توقيع غرامات على أعضاء الزمالك بسبب الجمعية العمومية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:30 مساءً - كشف مسئولو نادي الزمالك، حقيقة توقيع غرامات على أعضاء النادي في حالة عدم حضور الجمعية العمومية التي تعقد غدا الثلاثاء، لمناقشة عدد من البنود المهمة.

وعلق مسئولو الزمالك لافتة داخل النادي كتب عليها: السادة الأعضاء لا توجد غرامة لعدم حضور الجمعية العمومية.

ويبدأ التسجيل فى الجمعية العمومية لنادي الزمالك في التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

جدول أعمال الجمعية العمومية لنادي الزمالك

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لنادي الزمالك البنود التالية:

التصديق على محضر الاجتماع السابق.

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد

النظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة للعام المقبل

تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والسادة الأعضاء إلى اللواء المدير التنفيذي في الموعد القانوني.

اعتماد اللائحة المالية لشؤون الاشتراكات والعضوية.

الموافقة على إنشاء فرع النادي بمدينة حدائق أكتوبر.

اعتماد تحديد قيمة العضوية الجديدة بالمقر الرئيسي وفرع حدائق أكتوبر.

النظر في زيادة رسوم الاشتراك السنوي للسادة الأعضاء بواقع 15% من قيمة الاشتراك السنوي طبقا لأحكام وضوابط اللائحة المالية وتعديلاتها.

النظر في استحداث بند رسوم جديدة بواقع 200 جنيه تحصل على الاشتراك السنوي مساهمة في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار "تحصل مرة واحدة من الأعضاء

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر، المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدًا الثلاثاء، عقب العودة من نيجيريا مساء اليوم الاثنين، بعد خوض مباراة إنيمبا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويبدأ الفريق استعداداته يوم الأربعاء المقبل لمباراة المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد مواجهة إنيمبا في نيجيريا

وصلت إلى القاهرة، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من نيجيريا، عقب خوض مباراة إنيمبا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستغرقت الرحلة من نيجيريا إلى القاهرة حوالي 7 ساعات تقريبًا، عبر طائرة خاصة قام مجلس إدارة النادي بتوفيرها للبعثة التي ترأسها أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة.

الزمالك يتعادل مع إنيمبا النيجيري

وفرط فريق الزمالك في فوز سهل على إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2، في المباراة جمعت الفريقين باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم الزمالك بثنائية عن طريق التونسي سيف الجزيري في الدقيقة 32، وضاعف الفلسطيني عمر فرج النتيجة في الدقيقة 39، فيما عاد فريق إنيمبا وسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق إيفيني، فيما تعادل للفريق النيجيري بالدقيقة 57 عن طريق تصويبة قوية.

المصري يتعادل مع بلاك بولز

تعادل فريق المصري البورسعيدي مع مضيفه بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية.

جاء هدف المصري البورسعيدي عن طريق ميدو جابر من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى في الدقيقة 10، فيما تعادل فريق بلاك بولز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة عن طريق رأسية جون نيني.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا

1- الزمالك 4 نقاط

2- المصري 4 نقاط

3- إنيمبا نقطة

4- بلاك بولز نقطة

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