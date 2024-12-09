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الرياضة - 09:01 - أستاذ علاقات دولية: زيارة الرئيس السيسي للنرويج مهمة وتهدف إلى تعزيزالاستثمارات المصرية عالميا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:01 - أستاذ علاقات دولية: زيارة الرئيس السيسي للنرويج مهمة وتهدف إلى تعزيزالاستثمارات المصرية عالميا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - أستاذ علاقات دولية: زيارة الرئيس السيسي للنرويج مهمة وتهدف إلى تعزيزالاستثمارات المصرية عالميا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:01 مساءً - أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر ترحب بالتعاون مع النرويج خارج نطاق الأطر التقليدية للعلاقات المصرية النرويجية، مشيرًا إلى أن مصر تهتم بالاستثمار والتوسع في مشاريع إنتاج الطاقة الخضراء، وعلى رأسها مجال الهيدروجين الأخضر باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنرويج مهمة وتهدف إلى تعزيز العلاقات الدولية الاستثمارية بين مصر والدول التي قام الرئيس بزيارتها في هذه الفترة، موضحا أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارات هو زيادة الاستثمارات، حيث يوجد مخطط لتطوير العلاقات الدولية وتعزيز التعاون على مستوى قطاع الأعمال وغرف التجارة والصناعة، مضيفا أن تطور هذه العلاقات يكون وفقًا لنطاق مصر الإقليمي.

وأشار إلى أن النرويج تتبنى استراتيجية الحياد الإيجابي في العلاقات الدولية، حيث ركزت على قضية الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى دعم التحولات السياسية في الإقليم، لافتًا، إلى أنّ لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برجال الأعمال وممثلي الشركات الدولية في النرويج يبعث برسائل بأن الموضوع الاستثماري وجذب رؤوس الأموال يحظى باهتمام كبير على أعلى المستويات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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