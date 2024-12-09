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الرياضة - 09:01 - «القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للنرويج - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:01 - «القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للنرويج - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - «القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للنرويج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:01 مساءً - قالت ندى رضا، موفدة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى رئيس الوزراء النرويجي، خلال زيارته اليوم إلى النرويج. ودارت بينهما مشاورات حول القضايا التي تهم الجانبين، وتوجه الرئيس السيسي بعدها إلى القصر الملكي ليلتقي بالملك هارالد الخامس ملك النرويج.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلاميتين أمل الحناوي ومارينا المصري، عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ اللقاء تناول العديد من المواضيع وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى تنسيق المواقف في العديد من القضايا الدولية وكانت آخر محطات الرئيس في النرويج هي البرلمان، والتقى برئيس البرلمان النرويجي، وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع.

وتابعت: تناولت المباحثات عدة موضوعات كانت في صميم اهتمامات الجانبين المصري والنرويجي، ومن أبرزها تعزيز مستوى العلاقات والتبادل التجاري، كما تم التركيز على الجانب المتعلق بالاستثمار في مجال الهيدروجين، حيث يسعى كل من مصر والنرويج إلى تعزيز استثماراتهما في هذا المجال بشكل كبير.

وواصلت: تعتبر النرويج من الدول الرائدة عالمياً في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وخاصة في مجال الهيدروجين، وتمتلك خبرات متقدمة في تنفيذ مشروعات خالية من الكربون، من جهة أخرى تسعى مصر لأن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة المتجددة، معتمدة بشكل كبير على مواردها الطبيعية من الشمس والرياح، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز الذي يجعلها نقطة عبور رئيسية للطاقة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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