الرياضة - 09:01 - موعد امتحانات الترم الأول 2025 لـ «صفوف النقل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:01 مساءً - امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025.. أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الترم الأول 2025، لذلك يتساءل كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة.

وتوفر كلمتك لمتابعيها موعد امتحانات الترم الأول 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الموعد الرسمي لبدء الامتحانات، تزامنا مع اقتراب إتمام الفصل الدراسي الأول لجميع طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والإعدادية في كافة المدارس الخاصة والحكومية وعلي رأس ذلك مدارس اللغات، مشيرة إلى بدء الامتحانات الخاصة بالترم الأول في شهر يناير القادم.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأكدت الوزارة أنّه وفقا للخريطة الزمنية التي تم وضعها في وقتِ سابق فإن موعد امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والشهادة الإعدادية تبدأ 11 يناير 2025.

موعد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي

فيما جاء موعد امتحانات الترم الأول للصف الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير 2025، ليكون موعد انتهائها يوم 16 من نفس الشهر، لتستمر 5 أيام، حيث تُعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، وتليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص نصف ساعة كفاصل زمني بين الفترتين لتخفيف الضغط على الطلاب.

موعد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي

وجاء موعد امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 11 يناير 2025 وتستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر، وأعلنت الوزارة أن الامتحانات لن تُعقد في أيام أعياد الإخوة المسيحيين، وهي أيام 6، 7، 8، و19 يناير 2025.

موعد الامتحانات لصفوف النقل الابتدائي

ومن المقرر أن يكون موعد امتحانات الترم الأول للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، في الفترة من 1 حتى 16 يناير 2025.

امتحانات الشهادة الإعدادية

فيما تنطلق امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية، يوم 18 يناير 2025 وتنتهي يوم 23 يناير 2025.

موعد امتحان مواد خارج المجموع

وتعقد امتحانات مواد المستوى الرفيع في المدارس الرسمية لغات والخاصة والمواد غير المضافة للمجموع والمواد العملية، قبل الامتحانات الأساسية، وفق ما حددته الوزارة لضمان تيسير عملية الامتحانات دون ضغط إضافي على الطلاب.

خريطة العام الدراسي الجديد بالمدارس 2025

- 21 سبتمبر بدء الدراسة للعام الجديد بالمدارس.

- 11 يناير بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

- 25 يناير بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

- 8 فبراير بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

- 24 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- 31 مايو بدء امتحانات الدبلومات الفنية.

- 14 يونيو بدء امتحانات الثانوية العامة.

خريطة العام الدراسي الجديد بالجامعات 2025

- 28 سبتمبر: بدء الدراسة للعام الجديد بالجامعات والمعاهد.

- 4 يناير: بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

- 25 يناير: بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

- 8 فبراير: بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

- 29 مايو: نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

- إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2025 وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.