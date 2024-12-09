الرياضة - 08:48 - ميدو ردًا على غضب جماهير الأهلي: «أنا ابن الزمالك ومش هكون كذاب ومنافق» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:48 مساءً - اعتذر أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الإثنين، عن تصريحاته بشأن عدم تشجيع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب ميدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "انا ابن الزمالك وأكبر فخر ليا في حياتي اني ابن المدرج ابن الثالثه يمين بلعب في الزمالك من وانا عندي ٩ سنين وانا عيل صغير كنت بروح بفانلة الزمالك في المواصلات علشان الناس كلها تعرف اني ناشئ في الزمالك بطاقتي وانا عيل صغير هي كارنيه اتحاد الكورة اللي مكتوب عليه اسم الزمالك".

وأضاف ميدو: "تتلمذت على ايد مدربين عظماء علموني اني انتمي لفريقي بس وما أشجعش اي نادي ثاني في مصر بالذات إلا نادي الزمالك اي كان بيلاعب مين ولكن في نفس الوقت اتربيت اني احترم كل المنافسين واهنيهم لو كسبوا واباركلهم واقولهم هارد لك لو خسروا.. هو ده معنى الروح الرياضية بالنسبة لي!!".

وأكمل نجم الزمالك السابق: "لما اتسألت في الاستوديو هتشجع الأهلي في كأس العالم للأندية رديت بطبيعتي دون اي نفاق او كذب لان بكل بساطه مفيش حاجه في الدنيا تستاهل انك تكون كذاب ومنافق! اتفق معاكم ان التوقيت ما كانش مناسب وبعتذر لأي حد زعل اني قلت الكلام ده في حدث مهم يخص النادي الأهلي وانا شايف الناس اللي زعلت بخصوص ان الوقت مش مناسب عندهم كل الحق".

وواصل: "أما لو اتسألت مليون مرة هتشجع اي نادي تاني في مصر غير الزمالك إجابتي هتكون هي هي عمرها ما هتتغير لغاية لما اموت.. اما بخصوص الهجوم اللي بتعرضله فأنا عاذر الناس لانهم ممكن يكونوا اتعودوا على اجابات مختلفة في السنوات الأخيرة من ناس تصدروا المشهد في الاعلام وهما اكتر ناس بيأذوا المنافس في الخفاء واكتر ناس بتتمنى من قلبها خسارة المنافس من جواهم".

وأتم: "مش هرد على اي حد هاجمني لان بكل بساطه أنا في مرحلة في حياتي شايف ان مفيش حاجه في الكورة تستاهل الخصومة والخناق بالعكس الكورة اتعملت علشان نتسلى بيها ونستمتع بيها ونناكف بعض شوية بس بالنسبه لي ماتتعداش اكتر من كده!! مره ثانيه بعتذر اني كنت سبب في جدال قائم الايام اللي فاتت للاسف مش ذنبي ولكن بسبب مدمنين الترند والدخلاء على كرة القدم اللي لا يمكن يفهموا أبدا عقلية مشجع الكورة!!".