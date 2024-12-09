بعد إساءته لنادي ليفربول وكلوب، لجنة حكام الدوري الإنجليزي تقيل ديفيد كوت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:32 مساءً - أعلنت رابطة التحكيم في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، إدانة وإقالة الحكم ديفيد كوت على خلفية قضية إهانته لنادي ليفربول الإنجليزي، بعد تسريب فيديو له يسب فيه النادي ومدربه السابق يورجن كلوب.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" أن رابطة الحكام اعتبرت تصرف الحكم ديفيد كوت غير مقبول وما فعله انتهاك خطير لبنود عقد عمله، لتقرر استبعاده تماما وإقالته من التحكيم في الدوري الإنجليزي.

جاء ذلك بعد التحقيق معه في واقعة الإساءة لفريق ليفربول ومدربه السابق الألماني يورجن كلوب.

وتم إيقاف الحكم قبل أسابيع لحين التحقيق معه، وذلك بعدما ظهر مقطع فيديو له وهو يسيئ خلاله إلى نادي ليفربول ويصفه بكلمات بذئية، وقال عنه إنه "نادي قذر"، وأيضا كان يسيئ إلى يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق في الفيديو ذاته.

كما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” استبعاد الحكم الإنجليزي ديفيد كوت من التحكيم في مباريات دوري الأمم الأوروبية موسم 2024-25.

إيقاف الحكم الإنجليزي ديفيد كوت

وأعلنت رابطة التحكيم في الدوري الإنجليزي، إيقاف ديفيد كوت حكم مباراة ليفربول وأستون فيلا، بعد تسريب فيديو له يسب يسب فيه فريق ليفربول.

وانتشر فيديو يظهر فيه الحكم ديفيد كوت يسب فيه فريق ليفربول إذ يقول فيه: ليفربول كان سيئًا بشكل مُقرف، بجانب سبه المدير الفني السابق يورجن كلوب قائلا عنه: بصرف النظر عن توجيه ضربة قوية لي عندما كنت أحكم عليهم ضد بيرنلي خلال الإغلاق، فقد اتهمني بالكذب ثم وجه لي ضربة قوية، إنه متغطرس لعين.

وبدأت رابطة التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز (PGMOL)، المنظمة التي تشرف على حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، تحقيقًا بعد نشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنه من الممكن أن يكون هذا الفيديو بمثابة انتهاء لمسيرة ديفيد كوت كـ حكم محترف.

وجاء في بيان من رابطة التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز: تم إيقاف ديفيد كوت على الفور في انتظار تحقيق كامل، لن تدلي هيئة الحكام المحترفين للمباريات المحدودة بأي تعليقات أخرى حتى اكتمال هذه العملية.

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