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الكونفدرالية، بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد مواجهة إنيمبا في نيجيريا - أخبار كلمتك

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الكونفدرالية، بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد مواجهة إنيمبا في نيجيريا - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد مواجهة إنيمبا في نيجيريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:14 مساءً - وصلت إلى القاهرة، منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من نيجيريا، عقب خوض مباراة إنيمبا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستغرقت الرحلة من نيجيريا إلى القاهرة حوالي  7 ساعات تقريبًا، عبر طائرة خاصة قام مجلس إدارة النادي بتوفيرها للبعثة التي ترأسها أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة.

 

الزمالك يتعادل مع إنيمبا النيجيري 

وفرط فريق الزمالك في فوز سهل على  إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2، في المباراة جمعت الفريقين باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم الزمالك بثنائية عن طريق التونسي سيف الجزيري في الدقيقة 32، وضاعف الفلسطيني عمر فرج النتيجة في الدقيقة 39، فيما عاد فريق إنيمبا وسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق إيفيني، فيما تعادل للفريق النيجيري بالدقيقة 57 عن طريق تصويبة قوية.

المصري يتعادل مع بلاك بولز 

تعادل فريق المصري البورسعيدي مع مضيفه بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية.

جاء هدف المصري البورسعيدي عن طريق ميدو جابر من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى في الدقيقة 10، فيما تعادل فريق بلاك بولز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة عن طريق رأسية جون نيني.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا 

1- الزمالك 4 نقاط 

2- المصري 4 نقاط

3- إنيمبا نقطة

4- بلاك بولز نقطة 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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