بعد اعتدائه على مدربه، أول تحرك من مجلس المنصورة ضد اللاعب أحمد شاهين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:14 مساءً - استقر مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة العميد محمد البسيوني، على إيقاف أحمد شاهين لاعب الفريق وإحالته للتحقيق فى واقعة اعتدائه على مدرب الفريق علاء نوح، اعتراضا منه على قرار تغييره خلال مواجهة المقاولون العرب في دوري المحترفين.

وأبلغ الجهاز الإداري لاعب المنصورة بإيقافه وإحالته للتحقيق فى الواقعة، بعد الحصول على تقرير المدير الفني وأفراد الجهاز المعاون.

فيما علق علاء نوح المدير الفني لفريق المنصورة على أزمته مع أحمد شاهين لاعب الفريق، خلال مباراة المنصورة والمقاولون العرب، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين”.

وشهدت مباراة المنصورة والمقاولون العرب، محاولة أحمد شاهين لاعب المنصورة التعدي بالضرب على مدرب الفريق علاء نوح، اعتراضا منه على قرار تغييره.

وقرر علاء نوح المدير الفني لفريق المنصورة الدفع بـ أحمد شاهين لاعب الفريق أمام المقاولون العرب، قبل أن يقرر استبداله بعد مرور 11 دقيقة فقط، ليقوم اللاعب بالتعدي بالضرب علي المدير الفني اعتراضا منه علي قرار تغييره.

وأكد المدير الفني في تصريحات تليفزيونية، أن اللاعب لم ينفذ تعليماته وهو ما دفعه لاتخاذ قرار باستبداله قائلا: “مافيش لاعب أكبر من إسم نادي المنصورة.. قررت استبدال اللاعب بسبب عدم تنفيذه التعليمات”.

وأضاف علاء نوح: “مارست عملي كمدرب والتغيير حق أصيل للمدير الفني.. وما قام به اللاعب يتحمل مسئوليته وسيتم توقيع عقوبات ضده".

وأضاف: "اللاعب الذي لا ينفذ التعليمات لابد أن يتم استبداله، وبالتالي هذا ما حدث مع أحمد شاهين، وما فعله يتحمل عواقبه، لكن قمت باستبداله لأنه لا ينفذ التعليمات الفنية".

ووجه المدير الفني للمنصورة انتقادات للحكم مؤكدا أنه ظلم فريقه بخطأ في الدقيقة الأولى تسبب في الهدف الأول، كما جاء الهدف الثاني من خطأ فادح للدفاع، قائلا: “قدمنا أداء جيد والهدف الأول من خطأ للحكم والهدف الثاني من خطأ دفاعي وهو ما تسبب في خسارة الفريق”.

نتائج مباريات أمس الأحد في الجولة الـ 11 من دوري المحترفين

بلدية المحلة ضد راية 0-1

وادي دجلة ضد بترول أسيوط 0-2

ديروط ضد بروكسي 2-3

منتخب السويس ضد أسوان 0-0

الترسانة ضد كهرباء الإسماعيلية 2-1

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