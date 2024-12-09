الرياضة - 05:46 - موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:46 مساءً - مرتبات شهر ديسمبر 2024.. يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، بعدما قررت وزارة المالية تبكير صرف رواتب شهر ديسمبر الحالي للعاملين بكل الوزارات، والهيئات، والجهات التابعة لها.

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موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

أعلنت «المالية»، تبكير صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، مشيرة إلى بدء عمليات الصرف اعتبارًا من يوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بدلًا من يوم 24 كالمعتاد، ويستمر لمدة 5 أيام.

وأشارت إلى أنه سيتم صرف المتأخرات خلال أيام 8، 9، 10 من شهر ديسمبر على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وأتاحت الوزارة العديد من الأماكن التي يمكن للمواطنين العاملين في الدولة بصرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 من خلالها، ويمكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصراف الآلي ATM.

- فروع البنوك المختلفة.

- البريد المصري.

وأهابت بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

جدول الحد الأدنى للأجور (مرتبات شهر ديسمبر 2024)

جدول مرتبات شهر ديسمبر 2024 الدرجة الوظيفية قيمة الرواتب الدرجة الممتازة 12.200 جنيه الدرجة العالية 10.200 جنيه درجة المدير العام 9.200 جنيه الدرجة الأولى 8.200 جنيه الدرجة الثانية 8.000 جنيه الدرجة الثالثة 7.500 جنيه الدرجة الرابعة 7.000 جنيه الدرجة الخامسة 6.500 جنيه الدرجة السادسة 6.000 جنيه