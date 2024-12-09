وزارة الشباب تعلن توصيات الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:45 مساءً - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، توصيات النسخة السابعة للملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية، والذي جاء تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وانعقد بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في الرياضة والصناعة من مختلف الدول العربية.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذه التوصيات تشكل خطوة استراتيجية نحو تحقيق نهضة شاملة في مجالي الاستثمار والصناعة الرياضية، بما يعكس حرص الوزارة على تعزيز التعاون العربي وتطوير الرياضة كرافد اقتصادي أساسي في المنطقة.

الشباب والرياضة تعلن توصيات النسخة السابعة للملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية

جاءت أبرز التوصيات الملتقى الدولي للاستثمار الرياضي في توطين الصناعات الرياضية بالتشديد على أهمية توطين الصناعات الرياضية في الدول العربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي كهدف إقليمي مشترك.

كما تضمنت التوصيات إنشاء هيئة عربية مشتركة تُعنى برعاية الصناعات الرياضية باستثمارات عربية مشتركة، بهدف سد احتياجات السوق العربية وتعزيز التكامل الاقتصادي، بجانب التنسيق مع مراكز البحوث لإعداد كوادر فنية متخصصة تتناسب مع البيئة العربية واحتياجاتها.

الملتقى أوصى بوضع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مقدمة أولويات الصناعة الرياضية، بما يسهم في تطوير الأنظمة والاستراتيجيات الرياضية، والتأكيد على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الاستثمار في الرياضة العربية، كما أوصى المشاركون بإنشاء إطار قانوني ومحكمة اقتصادية لحل النزاعات الاستثمارية المتعلقة بالرياضة على المستوى العربي.

دعا الملتقى الدولي للاستثمار والصناعات الرياضية بزيادة الاستثمار في الرياضات المستحدثة والألعاب الإلكترونية، للاستفادة من عوائدها الاقتصادية الكبيرة، بجانب التشديد على ضرورة تحويل المنشآت الرياضية إلى منشآت مستدامة تعمل بالطاقة المتجددة لخفض التكاليف التشغيلية، وإنشاء أقسام للهندسة الرياضية في الجامعات العربية لتأهيل متخصصين في تصميم وتطوير المنشآت الرياضية.

وفي ختام الملتقي أعلن محيى معروف الامين العام للاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضى ان النسخة القادمة سبكون عنوانها الرياضات البحرية العالمية تحت عنوان الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية النسخة الثامنة والمتوقع انعقادها فى العاصمة الأدارية الجديدة

وأشاد المشاركون بتضامن الدول العربية لدعم استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم لكرة القدم 2024، مؤكدين أن هذا الحدث يمثل فرصة لتحقيق مكاسب مشتركة تعزز مكانة الرياضة العربية على الساحة الدولية.

الشباب والرياضة تجهز لوائح جديدة لضبط الأداء المالي والإداري للاتحادات

فيما يجهز مسئولو وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، حزمة من الضوابط واللوائح الجديدة التي تهدف إلى حوكمة وضبط الأداء المالي والإداري للاتحادات والهيئات الرياضية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أصدر في أكتوبر الماضي قرارًا رقم 1424 لسنة 2024، بإصدار اللائحة المالية والإدارية لإجراءات السفر لحضور اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية، وتنظيم اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية بمصر وتشكيل البعثات الرياضية المصرية وتنظيم إقامة المعسكرات الخارجية والإجراءات الطبية المطلوب اتخاذها للبعثات الرياضية، وتقنين إجراءات استضافة الاتحادات والهيئات الرياضية البطولات والأحداث والاجتماعات داخل الأراضى المصرية بالشكل الذي يضمن الاستفادة الأمثل من تلك الاستضافة.

ويكثف وزير الرياضة من اجتماعاته مع مستشاريه القانونيين وقيادات الوزارة متمثلين في الإدارة المركزية للأداء الرياضي، بهدف إعداد لائحة لصرف الدعم للاتحادات طبقا للمشاركات الدولية والنجاحات، بجانب لائحة أخرى لتعيين قيادات الاتحادات التنفيذيين وعدد من الضوابط الأخرى التي تهدف إلى حوكمة الأداء المالي والإداري للاتحادات.

كما سبق أن أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بإعادة هيكلة المنظومة الطبية بكافة الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية.

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