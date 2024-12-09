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هل ألمح لتجديد عقده، صورة جديدة تثير الجدل بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

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هل ألمح لتجديد عقده، صورة جديدة تثير الجدل بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

هل ألمح لتجديد عقده، صورة جديدة تثير الجدل بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:40 مساءً - آثار الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل بصورة جديدة ربطها الكثيرون، بتجديد عقده مع الريدز.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في الصيف الماضي، ويستطيع التوقيع مجانا لأي فريق، بداية من الشهر المقبل.

معنى صورة محمد صلاح الجديدة

ونشر محمد صلاح، على حسابه بشبكة إنستجرام، صورة لزجاجة بخور يخرج منها دخان أبيض، وهي إشارة معروفة في أوروبا، عندما تتوصل أطراف مختلفة إلى اتفاق.

وقد يكون محمد صلاح، أراد التلميح إلى اتفاقه مع ليفربول، وبالتالي البقاء مع الريدز لمواسم أخرى مقبلة.

وسبق أن ذكرت صحيفة "ميرور" أمس الأحد، أن صلاح اتفق مع مسئولي ليفربول، على تجديد عقده لمدة عامين، بعد أشهر من المفاوضات.

وأشارت إلى أن رامي عباس وكيل صلاح، أبلغ ليفربول في البداية، بأن اللاعب يريد عقدا لمدة 3 سنوات، بينما كان الريدز يعرض عقدا لمدة عام واحد.

وأضافت "مع استمرار تأثير صلاح، قررت إدارة الريدز الاستجابة لمطالبه، حيث سيوقع النجم المصري قريبا على عقد جديد مربح لمدة عامين مع ليفربول، ما لم تحدث عقبات في اللحظة الأخيرة".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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