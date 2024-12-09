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الرياضة - 05:21 - سعر الدولار في ختام التعاملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:21 - سعر الدولار في ختام التعاملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:21 - سعر الدولار في ختام التعاملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:21 مساءً - سعر الدولار.. ارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، وسجل سعر الدولار في منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري نحو 50.17 جنيه للشراء، 50.31 جنيه للبيع، وارتفع في ختام التعاملات 50.44 جنيه للشراء، 50.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار

وفي السطور التالية تعرض الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الدولار اليوم، ويمكنكم متابعة كافة التحديثات الخدمية من خلال هذا الرابـــــط.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

ووصل سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي إلى مستوى 50.45 جنيه للشراء، 50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.45 جنيه للشراء، 50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

أما سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان فسجل نحو 50.50 جنيه للشراء، 50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبالنسبة لـ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري فبلغ نحو 50.45 جنيه للشراء، 50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 50.45 جنيه للشراء، 50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 50.70 جنيه للشراء، 50.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 9.20 جنيه للشراء، 49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، سجل نحو 50.17 جنيه للشراء، 50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 50.47 جنيه للشراء، 50.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 50.45 جنيه للشراء، 50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 50.58 جنيه 50.44 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.55 جنيه 50.45 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 50.55 جنيه 50.45 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.55 جنيه 50.45 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.58 جنيه 50.48 جنيه
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.55 جنيه 50.45 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.79 جنيه 50.70 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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