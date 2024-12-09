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الرياضة - 05:01 - سعر الذهب في مصر بختام التعاملات.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:01 - سعر الذهب في مصر بختام التعاملات.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - سعر الذهب في مصر بختام التعاملات.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:01 مساءً - ارتفع سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر، بختام تعاملات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024، مقارنة بآخر تحديث له في منتصف التعاملات، فارتفع سعر الذهب في مصر لعيار 21 عند مستوى 3775 جنيها للبيع، و 3750 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــا.

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الإثنين
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4314.25 جنيه 4285.75 جنيه
عيار 22 3954.75 جنيه 3928.5 جنيه
عيار 21 3775 جنيها 3750 جنيها
عيار 18 3235.75 جنيه 3214.25 جنيه
عيار 14 2516.75 جنيه 2500 جنيها
عيار 12 2157.25 جنيه 2142.75 جنيه

سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 في مصر ختام تعاملات اليوم عند 4314.25 جنيه للبيع، و 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 ارتفاعا داخل محلات الصاغة عند 3954.75 جنيه للبيع، و 3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب في مصر لعيار 21، الأكثر مبيعا عند 3775 جنيها للبيع، و 3750 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الارتفاع عند 3235.75 جنيه للبيع، و 3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ارتفع سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي ختام تعاملات اليوم عند 2516.75 جنيه للبيع، و 2500 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ارتفاعا عند 2157.25 جنيه للبيع، و 2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الارتفاع عند 1617.75 جنيه للبيع، و 1607.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات اليوم ليسجل 30200 جنيها للبيع، و 30000 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2668.2 دولار للبيع، و 2667.93 دولارا للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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