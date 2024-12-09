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لاعب المنصورة يضرب مدربه اعتراضا علي تغييره بعد 12 دقيقة ( فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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لاعب المنصورة يضرب مدربه اعتراضا علي تغييره بعد 12 دقيقة ( فيديو وصور) - أخبار كلمتك

لاعب المنصورة يضرب مدربه اعتراضا علي تغييره بعد 12 دقيقة ( فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:50 مساءً - دوري المحترفين، شهدت مباراة المنصورة والمقاولون العرب، والتي تقام اليوم الاثنين ضمن الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” تعدي أحمد شاهين لاعب المنصورة بالضرب علي مدرب الفريق علاء نوح، اعتراضا منه علي قرار تغييره. 

وقرر علاء نوح المدير الفني لفريق المنصورة الدفع بـ أحمد شاهين لاعب الفريق أمام المقاولون العرب، قبل أن يقرر استبداله بعد مرور 12 دقيقة فقط، ليقوم اللاعب بالتعدي بالضرب علي المدير الفني اعتراضا منه علي قرار تغييره. 

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نتائج مباريات أمس الأحد في الجولة الـ 11 من دوري المحترفين 

بلدية المحلة ضد راية 0-1  

وادي دجلة ضد بترول أسيوط  0-2  

ديروط ضد بروكسي  2-3  

منتخب السويس ضد أسوان  0-0  

الترسانة ضد كهرباء الإسماعيلية  2-1 

 شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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