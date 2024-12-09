شاهد فرحة فريقي بارباسترو وديبورتيفو مانيرا بعد مواجهة برشلونة وريال مدريد بكأس إسبانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي X، فيديو لفرحة لاعبي بارباسترو وديبورتيفو مانيرا بعد أن أسفرت قرعة كأس إسبانيا بمواجهة برشلونة وريال مدريد.

وأسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم 2024/2025 عن مواجهة برشلونة وريال مدريد لـ بارباسترو وديبورتيفو مانيرا على الترتيب.

وأسفرت القرعة عن مواجهة برشلونة لفريق بارباسترو مرة أخرى، كما كان الحال في الموسم الماضي، وفاز حينها البارسا بنتيجة 2-3 على أرض الأخير.

وسيواجه ريال مدريد منافسه ديبورتيفو مانيرا في نفس المرحلة من كأس ملك إسبانيا.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

وتم بالفعل تحديد جميع مواعيد بطولة كأس الملك في غياب المباراة النهائية.

تقام مباريات دور الستة عشرة بين يومي 4 و5 يناير المقبل، بينما ستكون مباريات دور الثمانية في 15 يناير، ودور ربع النهائي في الخامس من فبراير.

وتلعب مباريات الذهاب للدور نصف النهائي يوم 26 فبراير، على أن تكون مواجهات العودة يوم 2 أبريل.

نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا

وجاءت نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا على النحو التالي:

بارباسترو - برشلونة.

بونتيفيدرا - مايوركا.

طديبورتيفو مينيرا - ريال مدريد. أتلتيك بيلباو ضد يو دي لوجرونييس.

ماربيا - أتلتيكو مدريد.

أورينس - ريال بلد الوليد.

بونفيرادينا - ريال سوسيداد.

غرناطة - خيتافي

هويسكا - ريال بيتيس بالومبي

راسينغ سانتاندير - سيلتا فيغو

سباق فيرول-رايو فاليكانو

ألميريا - إشبيلية

إلتشي - لاس بالماس

قرطاجة - ليجانيس

تينيريفي - أوساسونا

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