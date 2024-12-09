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شوقي غريب: سعيد بتدريب بيتي غزل المحلة - أخبار كلمتك

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شوقي غريب: سعيد بتدريب بيتي غزل المحلة - أخبار كلمتك

شوقي غريب: سعيد بتدريب بيتي غزل المحلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - أبدي  شوقي غريب، سعادته بتوليه منصب المدير الفني لفريق غزل المحلة، خلفًا للمدرب الراحل أحمد عيد عبد الملك. 

وتحدث شوقي غريب خلال المؤتمر الصحفي المقام بنادي غزل المحلة قائلا “سعيد بعودتي بيتي المحلة، وكان حلمي في يوم من الأيام إني أدرب المحلة، وعدت  لبيتي بعد 30 سنة تدريب، وسعيد بمشواري التدريبي، الذي حققت فيه إنجازات للمنتخبات، مثل بطولة الأمم الإفريقية مع المنتخب الأولمبي، وبرونزية كأس العالم”. 

وتابع مدرب المحلة:"هناك أسباب غير مالية هي الذي منعت تدريبي لغزل المحلة من قبل، وسعيد بالوضع الموجود حاليا في النادي والملعب، نظرا للتاريخ الكبير للمحلة. 

ويعقد نادي غزل المحلة مؤتمرا صحفيا الآن، لتقديم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة المدير الفني  شوقي غريب، الذي حل في القيادة الفنية لزعيم الفلاحين خلفا للراحل أحمد عيد عبد الملك. 

 وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل، أعلن يوم السبت الماضي، تعيين الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا للفريق خلفا لـ أحمد عيد عبد الملك الذي تقدم بالاعتذار عن تدريب زعيم الفلاحين. 

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 وكان غزل المحلة قد عين جهازا فنيا مؤقتا بقيادة عصام محيسن، لتولي أمور الفريق الفنية لحين التعاقد مع مدير فني جديد قبل أن يقع الاختيار على الكابتن شوقي غريب. 

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غزل المحلة يقبل اعتذار أحمد عيد عبد الملك 

 وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل قد أعلن في بيان رسمي عن قبول الاعتذار الذي قدمه  أحمد عيد عبد الملك عن الاستمرار في مهام عمله مديرًا فنيًا لزعيم الفلاحين. 

وتقدم مجلس الإدارة غزل المحلة في بيانه بالشكر لـ أحمد عيد ولجهازه المعاون على الفترة التي قضوها في نادي غزل المحلة متمنين لهم التوفيق في مشاريعهم المقبلة.

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أحمد عيد يتقدم بالاعتذار عن الاستمرار في تدريب المحلة 

 وتقدم أحمد عيد عبد الملك مدرب فريق غزل المحلة باعتذاره عن الاستمرار في القيادة الفنية لزعيم الفلاحين وذلك عقب الخسارة أمام الزمالك برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم على ملعب المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.  

وأعلن عبد الملك اعتذاره عن الاستمرار في تدريب غزل المحلة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "شكرًا جماهير غزل المحلة على الدعم في كل الأوقات خلال ما يقرب من عام كامل، وشكرًا وليد خليل على الدعم اللا محدود ليا بشكل خاص وللنادي واللاعبين والأجهزة بشكل عام". 

وأضاف: "أتمنى التوفيق للنادي واللاعبين ومجلس الإدارة فالقادم إن شاء الله، عملنا كل إلى في مقدرتنا علشان نرفع من شأن النادي وتعبنا جدًا في تكوين فريق جيد وفي الاخر التوفيق مش معانا من بعد صعودنا بالفريق للممتاز بين الكبار، ومكانه الطبيعي". 

وأكمل: “ اعتذر عن الاستمرار بالاتفاق وفك التعاقد بالتراضي مع النادي وهفضل دايمًا داعم لنادي غزل المحلة كمحب ومشجع وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع”. 

مشوار أحمد عيد مع المحلة في الدوري الممتاز 

وقاد أحمد عيد عبد الملك غزل المحلة في الدوري الممتاز في 4 لقاءات قبل ان يعتذر عن الاستمرار في منصب المدير الفني للفريق، حيث نجح في تحقيق فوز وحيد رفقة زعيم الفلاحين علي حساب الجونة بهدف نظيف، بينما تعادل مع الإسماعيلي سلبيًّا، فيما خسر أمام طلائع الجيش بنتيجة 3-2 والزمالك بنتيجة 4-0

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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