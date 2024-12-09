الأهلي ينعي ابنة لاعب الفريق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - تقدم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة بالقلعة الحمراء، بخالص التعازي إلى عبد الرحمن فيصل لاعب الفريق الأول لكرة اليد في وفاة ابنته الرضيعة ".

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