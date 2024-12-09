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الأهلي ينعي ابنة لاعب الفريق - أخبار كلمتك

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الأهلي ينعي ابنة لاعب الفريق - أخبار كلمتك

الأهلي ينعي ابنة لاعب الفريق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:30 مساءً -  تقدم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة بالقلعة الحمراء، بخالص التعازي  إلى عبد الرحمن فيصل لاعب الفريق الأول لكرة اليد في وفاة ابنته الرضيعة ".

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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