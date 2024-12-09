القنوات الناقلة لمباراة خيتافي وإسبانيول بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:15 مساءً - القنوات الناقلة لمباراة خيتافي واسبانيول، تتجه الأنظار إلى ملعب “كولسيوم ألفونسو بيريز” حيث يلتقي فريق خيتافي بنظيره إسبانيول ضمن منافسات الدوري الإسباني لموسم 2024/2025.

وتُعد هذه المباراة واحدة من اللقاءات المثيرة التي ينتظرها عشاق الكرة الإسبانية، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهما في جدول الترتيب.

موعد مباراة خيتافي وإسبانيول في الدوري الإسباني



وتقام مباراة خيتافي واسبانيول، ضمن منافسات الدوري الإسباني لموسم 2024/2025.في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

والسعودية ودول الخليج: الساعة 11:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة خيتافي واسبانيول

وستُنقل المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس التي تملك حقوق البث الحصري للدوري الإسباني.



تاريخ المواجهات بين الفريقين



ويُظهر تاريخ اللقاءات بين خيتافي وإسبانيول تنافسًا كبيرًا، إذ التقى الفريقان في 20 مباراة ضمن الدوري الإسباني، حقق خيتافي الفوز في 8 مباريات، مقابل 7 انتصارات لإسبانيول، بينما انتهت 5 مواجهات بالتعادل.



ويدخل خيتافي المواجهة وهو يتطلع إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يعزز مكانته في الدوري، الفريق يأمل في تقديم أداء قوي يرضي جماهيره ويوسع الفارق في سجل المواجهات التاريخية مع إسبانيول.



في المقابل، يدخل إسبانيول المباراة بعزيمة كبيرة لتعويض الأداء غير المستقر في الأسابيع الماضية، الفوز في هذه المباراة سيمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق، وسيعزز من فرصه في تحسين ترتيبه في جدول الدوري.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني



1. روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 16 هدفًا.



2 رافينها، برشلونة، 11 هدفًا.

3 أنتي بوديمير، أوساسونا، 10 أهداف.

4 كيليان مبابي، ريال مدريد، 9 أهداف.



5 فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 8 أهداف.

6 أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 7 أهداف.



7 آيوزي بيريز، فياريال، 7 أهداف.

8 أويهان سانست، أتلتيك بلباو، 7 أهداف.



9 دودي لوكيباكيو، إشبيلية، 7 أهداف.

10 ألكسندر سورلوث، أتلتيكو مدريد، 6 أهداف.

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