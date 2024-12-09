الرياضة - 03:21 - «مامتك موجودة».. أول تعليق من إيمي سمير غانم عن حقيقة حملها (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - كشفت الفنانة إيمي سمير غانم، عن حقيقة حملها، وذلك بعد الشائعات التي طاردتها، بعد ظهورها بوزن زائد، خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025، في نسخته الرابعة.

إيمي سمير غانم تكشف حقيقة حملها

وقالت إيمي سمير غانم، خلال تصريحاتها مع برنامج «et بالعربي»: ادعيلي مامتك موجودة عايشة خليها تدعيلي».

شائعة حمل إيمي سمير غانم

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، خبر حمل إيمي سمير غانم، في طفلها الثاني، وذلك بعد ظهورها بوزن زائد، في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، وحضر المهرجان عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: مني ذكي، إلهام شاهين، أسر ياسين، نادية الجندي، أروي جودة، حسن الرداد، زينة، نور النبوي، نبيلة عبيد، لبلبة.

حسن الرداد وإيمي سمير غانم في رمضان 2025

ويستعد النجمان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، للمشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل بعنوان عقبال عندكم»، ويعمل الثنائي على التحضيرات الخاصة بالعمل المكون من 15 حلقة، والذى يكتبه أحمد سعد والى، تمهيدا للبدء فى تصويره خلال الأسابيع المقبلة.